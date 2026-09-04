이 대통령 “노동자 출신이지만 일방적 노동자 편만 들지 않는다”

“건설 현장 불법 행위 가능성 점검할 것”

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.3

xyz@yna.co.kr

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이미지 확대 이재명 대통령, 양대노총위원장과 차담 이재명 대통령, 양대노총위원장과 차담

(서울=연합뉴스) 이재명 대통령이 3일 청와대에서 김동명 한국노총 위원장, 양경수 민주노총 위원장과 차담을 나누고 있다.

이 대통령과 양대 노총위원장은 ‘3대 메가 프로젝트’ 및 정년 연장 문제 등을 논의했다.

왼쪽부터 김동명 한국노총 위원장, 이재명 대통령, 양경수 민주노총 위원장. 2026.9.3 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

photo@yna.co.kr

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(서울=연합뉴스) 이재명 대통령이 3일 청와대에서 김동명 한국노총 위원장, 양경수 민주노총 위원장과 차담을 나누고 있다.

이 대통령과 양대 노총위원장은 ‘3대 메가 프로젝트’ 및 정년 연장 문제 등을 논의했다.

왼쪽부터 김동명 한국노총 위원장, 이재명 대통령, 양경수 민주노총 위원장. 2026.9.3 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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세줄 요약 이재명 대통령은 노동자 출신이지만 일방적으로 노동자 편만 들지 않는다며, 건설 현장의 불법 행위 가능성도 구체적 사안에 따라 점검하겠다고 했다. 노사 이해관계 조정에서 공정한 균형을 찾겠다는 뜻도 밝혔다. 노동자 출신이지만 편향은 없다고 강조

건설 현장 불법 여부 사안별 점검 지시

노사 갈등 조정서 공정한 균형 추구

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이재명 대통령은 4일 “저나 노동부 장관이나 노동자 출신이기는 하지만 일방적으로 노동자 편만 들지는 않는다”고 말했다.이 대통령은 이날 엑스(X) 계정에 ‘건설 현장들을 매달 집중 점검하면서 왜 노조에 대한 불법 행위에 대해서는 조사조차 하지 않으시는가’라는 내용으로 쓴 한 이용자의 글을 게시하며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “건설 현장에서 일어나는 현상이 정당한 노동 3권 범위 내의 권리 행사인지 불법 부당한 행위인지는 구체적 사안에 따라 가려봐야 할 것”이라고 말했다. 이어 “일단 노동부 장관님께 건설 현장의 불법 행위 가능성에 대해 점검을 하도록 하겠다”며 “구체적 사례가 있다면 노동부 장관실로 자료를 보내 주시면 감사하겠다”고 했다.이 대통령은 일방적으로 노동자 편을 들지 않는다고 강조하면서 “산업 분야는 기업인 출신을 기용하는 것처럼 노사 간 이해관계 조정에서 공정하고 합리적인 균형점을 찾기 위해 최선을 다하고 있다는 점을 말씀드린다”고 했다.앞서 이 대통령은 전날 김동명 한국노총 위원장과 양경수 민주노총 위원장을 초청해 차담회를 열고 메가프로젝트 등 노동 현안을 논의했다.이 대통령은 차담회 이후 엑스에 “메가프로젝트의 성공적인 추진부터 정년 연장, AI 전환에 따른 노동의 변화와 양극화 해소까지 함께 풀어야 할 일이 참 많다”고 밝혔다. 이어 “노동계의 목소리를 충분히 듣고 현장의 어려움과 고민을 하나씩 해결해 나가겠다”고 말했다.