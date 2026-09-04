투에버 ‘에이젠드’, 서포트 카데고리 신제품 2종 출시… 제품 포트폴리오 완성

세줄 요약 투에버의 AGEs 전문 브랜드 에이젠드가 9월 9일 서포트 카테고리 신제품 ‘항산화핏 활력핏 DUO SET’과 ‘뉴트리핏’을 출시해 제품 포트폴리오를 완성했다. 공통 원료 흰전나무추출분말로 집중 관리부터 일상·식사 영양까지 잇는 토탈 건강 루틴을 제안했다. 에이젠드, 서포트 신제품 2종 출시 발표

항산화핏 활력핏 DUO SET·뉴트리핏 공개

흰전나무추출분말로 브랜드 정체성 강화

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㈜투에버의 최종당화산물(AGEs) 전문 건강관리 브랜드 ‘에이젠드(AGEND)’가 오는 9월 9일 서포트 카테고리 신제품 2종을 출시하며 제품 포트폴리오 완성에 나선다.체내에서 당분이 단백질과 결합해 생성되는 최종당화산물(AGEs)은 이른바 ‘당독소’로 불리며, 현대인의 식생활 속에서 신체 노화와 건강 균형을 무너뜨리는 주원인으로 지목받고 있다. 에이젠드는 이러한 당독소의 생성과 축적을 체계적으로 케어하기 위해 탄생한 브랜드다.이번에 선보이는 서포트 카테고리의 첫 제품은 ‘항산화핏 활력핏 DUO SET’와 ‘뉴트리핏’이다. 에이젠드는 이번 카테고리 확장을 바탕으로 ‘더블랙’, ‘데일리’, ‘항산화핏 활력핏 DUO SET’, ‘뉴트리핏’으로 이어지는 유기적인 관리 구조를 확립한다는 구상이다.각 제품군별 역할을 살펴보면 ▲더블랙은 AGEs 집중 관리 ▲데일리는 매일의 체내 환경 관리 습관을 담당한다. 아울러 신제품인 ▲항산화핏 활력핏 DUO SET는 항산화·활력 영양을 통한 기초 건강 루틴 보완을, ▲뉴트리핏은 식품 유래 AGEs 유입과 당화 부담을 줄이는 식단 관리 영역을 맡는다. 회사는 이를 통해 AGEs 중심의 토탈 건강 관리 라이프스타일이라는 브랜드 비전을 구체화한다.특히 브랜드 철학을 하나의 관리 체계로 구체화하기 위해 공통 핵심 원료로 ‘흰전나무추출분말’을 선정했다. 이는 AGEs와 당독소 문제를 단발성이 아닌 시간과 생활 습관이 축적되며 형성되는 건강 환경의 관점으로 바라보고, 집중 관리부터 일상 관리, 기초 및 식사 영양까지 이어지는 체계를 하나의 원료 축으로 보여주기 위함이다. 향후 선보일 에이젠드 제품군 역시 흰전나무추출분말을 중심으로 설계해 고유의 정체성과 연결성을 확고히 할 방침이다.이에 따라 더블랙의 집중 관리에서 시작된 방향성을 데일리의 생활 습관, 서포트 카테고리의 기초·식사 영양으로 자연스럽게 연결해 고객 접점을 넓힌다는 전략을 세웠다. 서포트 카테고리는 불규칙한 식사와 영양 부족, 활동량 등 현대인의 생활 조건을 면밀히 고려해 집중 관리보다는 일상적인 관리에 초점을 맞췄다. 신제품 출시와 함께 균형 있는 식사 선택과 영양 섭취를 돕는 메시지도 지속적으로 전달할 계획이다.투에버 관계자는 “에이젠드 서포트는 에이젠드의 관리 체계 안에서 가볍게 접근할 수 있도록 마련한 핵심 카테고리”라며, “흰전나무추출분말을 공통 원료로 제품군을 유기적으로 연결하고, 집중 관리부터 식사·영양 관리까지 소비자 삶에 스며드는 토탈 건강 루틴을 제안하겠다”고 밝혔다.신제품 ‘항산화핏 활력핏 DUO SET’과 ‘뉴트리핏’은 오는 9월 9일 공식 출시되며, 투에버의 라이브 방송 플랫폼인 ‘T-Live’에서 첫선을 보일 예정이다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.