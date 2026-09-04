[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 4일 오전 국내 증시에서는 반도체 대형주를 중심으로 매수세가 유입되며 관심이 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스가 검색 상위권에서 강세를 보였고, 삼성전기·현대차·NAVER 등도 상승했다. 로보티즈와 명신산업은 급등하며 눈길을 끌었고, 일부 조선·2차전지주는 약세를 나타냈다. 반도체 대형주 중심 매수세 유입

삼성전자·SK하이닉스 검색 상위 강세

로보티즈·명신산업 급등, 일부 약세

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개장 초반 국내 증시에서는 반도체 대형주를 중심으로 매수세가 유입되며 투자자 관심이 집중되고 있다. 4일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목을 보면 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 강세를 보이며 시장 주도주 역할을 하고 있다.검색비율 19.04%로 1위에 오른 삼성전자는 25만5250원으로 전일 대비 5250원(2.10%) 상승했다. 시가는 25만4000원, 장중 고가는 25만5500원, 저가는 25만3500원을 기록했다. 2위 SK하이닉스는 검색비율 14.84%를 기록했고 163만9000원으로 4만3000원(2.69%) 올랐다. 시가와 저가는 162만원, 고가는 164만2000원이다.상위권에서는 삼성전기(009150)가 137만8000원으로 2.23% 상승했고, 현대차(005380)는 38만8500원으로 1.30% 올랐다. 두산에너빌리티(034020)와 삼성SDI(006400)도 각각 0.63%, 0.56% 상승하며 오름세를 이어갔다. 알테오젠(196170)과 LG전자(066570), NAVER(035420) 역시 1~2%대 상승률을 보이며 무난한 출발을 나타냈다.개별 종목 중에서는 로보티즈(108490)의 상승 탄력이 두드러졌다. 로보티즈는 27만6500원으로 11.27% 급등했고, 장중 28만500원까지 오르며 강한 매수세를 보였다. 펄어비스(263750)도 7.59% 상승한 3만3300원, 가온전선(000500)은 8.15% 오른 22만5500원을 기록했다. 특히 명신산업(009900)은 9100원으로 17.12% 급등하며 검색 상위 20개 종목 가운데 가장 높은 상승률을 나타냈다.반면 일부 종목은 약세를 보였다. 한화오션(042660)은 8만6200원으로 0.35% 하락했고, 삼성중공업(010140)은 2만1150원으로 2.31% 내렸다. POSCO홀딩스(005490)는 0.15% 밀렸고, LG에너지솔루션(373220)도 36만3500원으로 0.55% 하락하며 장 초반 부진한 흐름을 나타냈다.전반적으로는 검색 상위 종목 다수가 상승세를 나타내면서 투자심리가 비교적 양호한 모습이다. 특히 반도체와 전기·전자, 일부 로봇 및 자동차 부품 관련 종목으로 관심이 확산되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]