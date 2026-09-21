고양 대곡·의왕 오전왕곡 2.3만가구 공급…2029년 첫 삽

실제 입주 2035년 전망

이미지 확대 고양대곡지식융합 공공주택지구(왼쪽)와 의왕오전왕곡 공공주택지구 위치도. 국토교통부 제공 닫기 이미지 확대 보기 고양대곡지식융합 공공주택지구(왼쪽)와 의왕오전왕곡 공공주택지구 위치도. 국토교통부 제공

세줄 요약 국토부가 고양 대곡지식융합지구와 의왕 오전·왕곡 공공주택지구를 지정해 총 2만3000가구를 공급한다. 대곡은 GTX-A 등 5개 철도와 도로망이 강점이고, 의왕은 인덕원~동탄선 역세권 입지가 기대된다. 2027년 지구계획 승인, 2029년 착공을 목표로 한다. 고양 대곡·의왕 오전왕곡 2.3만가구 공급

대곡 GTX-A 등 5개 철도망·도로 접근성 강점

2027년 승인 목표, 2029년 착공·2035년 입주

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경기 고양 대곡과 의왕 오전·왕곡 일대에 2만 3000가구 규모의 주택이 새로 공급된다.국토교통부는 21일 “경기도 고양시 대장동 일원 및 의왕시 오전동, 왕곡동 일원을 신규 공공주택지구로 지정한다”고 밝혔다.고양대곡지식융합지구와 의왕오전왕곡 공공주택지구는 2024년 11월 후보지 발표 이후 주민 공람과 전략환경영향평가·재해영향성검토를 거쳐 중앙토지수용위원회 심의를 마쳤다.고양대곡지식융합지구는 199만 4000㎡ 부지에 9400가구가 들어선다. 일산신도시와 고양창릉, 고양화정지구에 인접해 이미 생활 인프라가 갖춰져 있다는 게 장점이다.특히 수도권광역급행철도(GTX)-A와 3호선, 경의중앙선, 서해선, 교외선 등 5개 철도 노선이 정차하는 대곡역과 가까운 데다 수도권 제1순환고속도로, 강변북로, 서울문산고속도로 등 주요 도로망과도 인접해 교통 여건이 우수하다.의왕오전왕곡지구는 187만 6000㎡ 부지에 1만 4000가구를 공급된다. 과천~봉담 도시고속화도로와 국도 1호선이 인접해 있고, 2029년 개통 예정인 인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(가칭)도 약 0.7㎞ 거리에 위치해 있다.정부는 공급 시기를 최대한 앞당기기 위해 지구 지정 전에 이미 지구계획 수립 절차에 착수했다. 광역교통개선대책과 각종 영향평가를 거쳐 2027년 하반기 지구계획 승인을 목표로 하고 있다. 2029년 첫 주택사업에 착공해 실제 입주는 2035년쯤 이뤄질 전망이다.정우진 국토부 주택공급추진본부장은 “사업을 속도감있게 추진하고 적기에 충분한 주택을 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.