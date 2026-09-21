“일터가 행복해야 도시가 산다” 논산서 안전·쉼 인식 확산

세줄 요약
- 논산 화지중앙시장서 행복한 일터 캠페인 전개
- 중대재해 예방·안전보건체계 구축 메시지 전달
- 노동자 휴식·일생활 균형·탄소중립 실천 강조
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논산 화지중앙시장에 ‘일하는 모두가 안전과 쉼이 있는 행복한 일터 실현’ 캠페인이 열리고 있다. 노사민정협의회 제공
충청남도 노사민정협의회는 논산시 노사민정협의회와 논산 화지중앙시장에서 전통시장 상인, 방문객 등을 대상으로 ‘일하는 모두가 안전과 쉼이 있는 행복한 일터 실현’ 캠페인을 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 캠페인은 지난 4월 충남도 노사민정협의회가 노⸱사⸱민⸱정의 사회적 대화를 바탕으로 발표한 공동선언을 지역 현장에서 실천하고 도민 관심을 높이기 위해 마련됐다.
지난 2일 천안 독립기념관 K-컬처 박람회장에서 열린 1차 캠페인에 이어 두 번째 시군 릴레이 캠페인이다.
협의회는 캠페인을 통해 △중대재해처벌법 안내 △안전보건관리체계 구축·이행 △노동자 휴식과 일⸱생활 균형 중요성 △탄소중립 실천 및 노동 있는 산업대전환 지원 등 노사민정 공동 실천 메시지를 전달했다.
이민옥 서울시의회 행정자치위원회 위원장, ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 참석… 미래세대 자원봉사 지원 의지 밝혀
서울시의회 행정자치위원회를 이끄는 이민옥 위원장(더불어민주당·성동3)이 지난 18일 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 현장을 찾았다. 서울시자원봉사센터 법인설립 20주년을 맞아 마련된 이번 행사에서 이 위원장은 축사를 맡아 자원봉사가 지닌 사회적 가치를 짚어보고 미래세대를 향한 적극적인 지원 구상을 제시했다. 이번 행사는 ‘미래세대 성장의 힘, 자원봉사’라는 슬로건 아래 오후 2시부터 2시간 반 동안 펼쳐졌다. 현장에는 자원봉사센터를 비롯해 교육청과 대학, 기업 등 유관기관 관계자 150여 명이 자리를 채워 뜻깊은 시간을 함께했다. 이날 행사는 ▲청소년 봉사학습 및 서울동행 청년 봉사의 사회적 성과를 기반으로 한 서울형 자원봉사 정책 제시 ▲교육청·대학·기업 등 영역별 협력을 통한 자원봉사 활성화 방안 도출을 중심으로 진행됐다. 발제에서는 이선미 서울여자대학교 교수가 “왜 지금, 미래세대에게 봉사 경험인가”를 주제로 자원봉사의 교육적 의미와 사회적 가치를 분석했고, 김자옥 서울시자원봉사센터 팀장이 “배움과 성장을 잇는 서울형 미래세대 자원봉사”를 주제로 서울형 정책 방향을 제시했다. 이어진 토론에서는 정진경 광운대 교수를
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충남도 노사민정협의회 관계자는 “지역민들이 안전하고, 일하는 모두가 존중받으며 삶의 질을 높일 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.
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