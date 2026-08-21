메가 프로젝트 전력 수요 60% 증가… “대형 원전 19기분 더 필요”

2040년 전력량 158.4~165GW 전망

반도체·AI 센터 등 24시간 가동 영향

12차 전기본, 연내 최종안 마련 목표

이미지 확대 20일 기후에너지환경부와 제12차 전기본 수립 총괄위원회가 연 제12차 전력수급기본계획 수립을 위한 제5차 ‘전력수요 재전망’ 정책토론회에서 토론자들이 발언하고 있다. 2026.8.20

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 20일 기후에너지환경부와 제12차 전기본 수립 총괄위원회가 연 제12차 전력수급기본계획 수립을 위한 제5차 ‘전력수요 재전망’ 정책토론회에서 토론자들이 발언하고 있다. 2026.8.20

뉴스1

세줄 요약 기후에너지환경부 전기위원회가 2040년 전력수요를 다시 계산해 최대 165.0GW까지 필요하다고 봤다. 4월 전망보다 20%가량 높아졌고, 현재보다 60% 늘어난 수준이다. 반도체 클러스터와 AI 데이터센터 수요가 반영되며 원전 추가 건설 논의도 커질 전망이다. 2040년 전력수요 최대 165GW 재전망

메가프로젝트·AI 데이터센터 수요 급증

원전 19기분 추가 전력 필요 전망

2026-08-21 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘3대 메가프로젝트’가 본격 추진되면서 2040년 전력 수요가 당초 예상했던 것보다 20%가량 더 늘어날 것으로 전망됐다. 대형 원자력발전소 19기 분량의 추가 전력이 더 필요해진다는 의미다.기후에너지환경부 전기위원회 수요계획소위원회는 20일 국회 의원회관에서 대국민 정책토론회를 열고 2040년 전력수요 재전망치를 발표했다. 2040년 필요 최대 전력은 158.4~165.0GW에 이를 것으로 전망됐다. 이는 지난 4월 전망됐던 131.8~138.2GW보다 26.67~26.8GW 높아진 것이다. 올해 최대 전력 수요가 100GW 수준인 점을 고려하면 15년 뒤 필요한 전력이 지금보다 60% 더 늘어난다는 뜻이다. 현재 지어지고 있는 대형 원전(AP1400) 발전 용량이 1.4GW라는 점을 고려하면 대형 원전 19기가 더 있어야 감당할 수 있는 전력량이다.3대 메가프로젝트로 인해 필요한 전력 증가분은 40GW에 이를 것으로 분석됐다. 수요계획소위는 이 중 투자계획이 구체화하고 있는 경기 용인·전남광주 반도체 클러스터와 인공지능(AI) 데이터센터 1차 계획 수요만을 반영했다. 이 수치만 28.5GW에 달한다.2040년 연간 소비 전력량은 847.3~ 885.1TWh(목표 수요)로 재전망했다. 이 역시 4월 전망치(657.6~694.1TWh)보다 대폭 늘어났다. 수요계획소위 최용욱 중앙대 경제학부 교수는 “지난 4월 이후 중요한 여건 변화가 있었다”며 “3대 메가프로젝트가 발표되면서 전력수요를 다시 전망했다”고 설명했다.전력수요 재전망치가 나온 만큼 기후부와 전기위는 향후 전력 수요 검증 및 구체적 전력 공급 방안 논의에 돌입한다. 전력 수요 전망치가 대폭 상향되면서 원전을 더 짓자는 목소리가 커질 것으로 예상된다. 업계에서도 “막대한 규모의 추가 전력 수요를 공급하려면 재생에너지와 액화천연가스(LNG) 발전소, 에너지저장장치(ESS)로는 부족하다. 신규 원전밖에 답이 없다”는 목소리가 나온다. 반도체 공장·AI 데이터센터가 소비할 전력 수요가 24시간 꾸준히 발생하는 구조여서다. 전력 생산이 일정하지 않은 재생에너지, 탈탄소 계획에 따라 규모가 줄고 있는 LNG·석탄 발전을 통해서는 한계가 있다.정부는 이번 재전망치를 토대로 원전, 재생에너지, 추가 전력망 계획 등을 담은 제12차 전기수급기본계획 초안을 10월 중 내놓을 방침이다. 이때까지 국민 토론회, 전문가 논의를 이어간다. 12차 전기본은 연내 최종안 마련이 목표다.김성환 기후부 장관은 이날 토론회에서 “12차 전기본을 만들어가는 과정에서 여러 가지 쟁점에 대한 토론을 공개해 국민이 참여하고 지켜보실 수 있도록 하겠다”고 말했다.