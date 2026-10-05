전북도 산하 공공기관장 임기, 단체장 따른다

세줄 요약
- 도지사와 공공기관장 임기 일치 조례 발의
- 전북연구원 등 출자·출연기관 대상 지정
- 교체기 인사 갈등 해소와 연속성 확보
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전북특별자치도청사. 전북도 제공
단체장과 산하 공공기관장의 ‘불편한 동거’ 문제를 해소하기 위해 전북에서 임기를 일치시키는 조례가 발의된다.
5일 전북도와 전북도의회에 따르면 ‘전북특별자치도 출자·출연기관의 장 및 임원 임기에 관한 조례’ 제정안이 이번 달 임시회에 상정될 예정이다.
조례는 도지사와 출자·출연기관의 장 및 임원 임기를 일치시키는 게 핵심이다.
전북연구원과 전북테크노파크, 전북경제통상진흥원, 에코융합섬유연구원, 전북신용보증재단, 전북문화관광재단 등이 대상이다.
기관장 임기는 2년(연임 가능)으로 하되, 도지사가 새로 선출되는 경우 신임 도지사의 임기 개시 전날 임기가 종료된다. 신임 도지사가 새로운 기관의 장 및 임원 임명 전까지 임기 연장을 요청할 수 있다. 임기가 연장된 기관장 임기는 새로 임명된 기관장의 임기 개시전에 종료된다. 정종복 도의원(더불어민주당·전주3)이 대표 발의하는 이 조례는 기관장 및 임원 임기와 관련해 다른 조례보다 우선 적용한다.
오현주 서울시의원 “특사경 KICS 의무화… 이행 대책은 어디에”
공소청과 중대범죄수사청(중수청)이 정식 출범하는 등 2일을 기점으로 형사사법 체계 전반의 대대적인 개편이 이뤄졌다. 이에 오현주 서울특별시의원(국민의힘, 비례대표)은 특별사법경찰(특사경)에 부과된 형사사법정보시스템(KICS) 기록 및 등재 의무가 원활히 이행되려면, 정부 차원의 법적 활용 근거 신설과 함께 세부적인 시스템 작동 방식 및 예산 분담책이 구체적으로 제시되어야 한다고 촉구했다. 서울시 민생사법경찰국이 오현주 의원에게 제출한 자료를 살펴보면, 서울시를 비롯한 10개 광역지자체 특사경 실무협의체는 지난 9월 10일 공동명의로 ‘형사사법정보시스템(KICS) 국가 구축 및 관리에 관한 건의서’를 법무부에 전했다. 그러나 한 달 가까이 지난 2일 현재까지 정부 측으로부터 공식적인 답변을 듣지 못한 상황이다. 해당 건의서의 주된 내용은 특사경이 KICS를 정상적으로 운용할 수 있도록 법률상 형사사법업무 처리기관 범주에 이들을 명시하는 법적 토대를 마련하는 한편, 기존 법무부 KICS 접근 권한을 특사경까지 확대하거나 국가가 주도하여 통합 시스템을 직접 구축 및 관리해 달라는 요구를 담고 있다. 개정 형사소송법 제199조의2는 사법경찰관리 등이 수사 관계
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도 관계자는 “도지사 교체 시기에 발생하는 인사 갈등 방지 및 원활한 도정 운영을 도모하는 게 목적”이라고 말했다.
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