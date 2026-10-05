14번째 자녀까지 낳았는데…머스크 “사랑해” 일주일 뒤 결별 [월드픽]

세줄 요약 일론 머스크와 시본 질리스가 사랑을 확인한 지 일주일 만에 결별 사실을 공개했다. 질리스는 머스크에게 깊이 사랑받았던 시간을 고마워하며 그를 그리워한다고 했고, 앞으로는 좋은 친구이자 공동 양육자로 남길 바란다고 밝혔다. 두 사람은 네 자녀를 두고 있다. 머스크·질리스, 사랑 확인 일주일 만에 결별

질리스, 예고 없는 이별과 그리움 심경 공개

네 자녀 공동 양육자 관계 유지 뜻 밝혀

이미지 확대 일론 머스크(오른쪽)와 시본 질리스가 아이들과 함께 찍은 사진. X캡처 닫기 이미지 확대 보기 일론 머스크(오른쪽)와 시본 질리스가 아이들과 함께 찍은 사진. X캡처

이미지 확대 머스크의 뇌과학 스타트업 뉴럴링크 임원 시본 질리스와 쌍둥이 남매. 시본 질리스 엑스 닫기 이미지 확대 보기 머스크의 뇌과학 스타트업 뉴럴링크 임원 시본 질리스와 쌍둥이 남매. 시본 질리스 엑스

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일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 그의 네 아이를 둔 시본 질리스 뉴럴링크 임원이 결별 사실을 공개했다.질리스는 2일(현지시간) 자신의 엑스에 “일주일 만에 아무런 예고도 없이 사랑에 빠진 상태에서 헤어져야 한다는 건 힘든 일이지만 때로는 그런 일이 있는 것 같다”고 썼다. 머스크가 자신의 계정을 더 이상 팔로우하지 않는다는 게시물을 인용하면서다.이어 “일론에게 깊이 이해받고 보살핌을 받고 안정감과 다정함 속에서 평온하게 사랑받는다는 것이 어떤 느낌인지 경험하게 해줄 수 있었다는 사실이 행복하다”며 “그에게 오래도록 좋은 영향을 남겼길 바란다”고 했다.질리스는 “그가 정말 많이 그리울 것이다. 나는 그를 내 목숨보다 더 사랑했다”며 “나는 지금 마음이 아프지만 E(머스크)를 깊이 아끼며 언제나 그의 행복을 응원할 것”이라고 밝혔다. 앞으로 좋은 친구이자 공동 양육자로 남기를 바란다는 뜻도 전했다.질리스는 약 일주일 전인 지난달 24일 머스크와 주고받은 메시지도 공개했다. 여기에는 사랑한다는 내용이 담겨 있었다. 그의 설명에 따르면 애정을 확인한 지 불과 일주일 만에 예고 없이 관계가 끝난 셈이다. 구체적인 결별 이유는 알려지지 않았다.두 사람은 연인이자 오랜 사업 동반자였다. 질리스는 테슬라에서 일했고 오픈AI 이사를 거쳐 현재 뉴럴링크 임원으로 재직하고 있다. 최근까지 머스크의 주요 대외 활동에도 동행했다.이들은 체외 수정을 통해 2021년 11월 쌍둥이 스트라이더와 애저를 얻었다. 이후 2024년 셋째 아카디아가 태어났고, 지난해 넷째 라이커거스의 출생 소식이 알려졌다. 라이커거스는 머스크의 14번째 자녀이기도 하다.머스크가 네 여성과의 사이에서 얻은 자녀는 공개적으로 알려진 것만 14명이다. 첫 번째 아내인 소설가 저스틴 윌슨과 여섯 명, 가수 그라임스와 세 명, 인플루언서 애슐리 세인트클레어와 한 명, 질리스와 네 명이다. 여기에는 생후 10주 만에 숨진 첫아들 네바다도 포함된다.자녀의 어머니들과 얽힌 금전 문제도 공개된 바 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 지난해 4월 머스크 측이 세인트클레어에게 아이의 친부와 두 사람의 관계를 비밀로 유지하는 조건으로 거액의 재정 지원을 제안했다고 보도했다.보도에 따르면 제안에는 주거·생활비 명목의 일시금 1500만달러와 아이가 21세가 될 때까지 매달 10만달러를 지급하는 조건이 담겼다. 출산 자체의 대가가 아니라 출산 후 비밀유지 약정과 연계된 지원 제안이었다.세인트클레어는 아이가 비밀스러운 존재로 느껴지게 하고 싶지 않았고, 머스크의 사망이나 아이의 중병 등에 대비한 보호 장치도 충분하지 않았다며 서명하지 않았다고 밝혔다. 이후 친자 확인과 양육권을 둘러싼 법적 분쟁이 이어졌다.세인트클레어는 갈등 과정에서 지원금이 줄었다고 주장했다. 반면 머스크는 지난해 3월 이미 250만달러를 지급했고 연간 50만달러를 지원하고 있다고 밝히며 금전적 보복 주장에 반박했다. 이번에 결별한 질리스와의 재정적 합의 내용은 공개되지 않았다.최근에는 첫 번째 아내 윌슨의 발언도 논란이 됐다. 윌슨은 알렉스 기브니 감독의 다큐멘터리 ‘머스크’에서 머스크가 자신의 자녀를 낳은 여성들을 ‘번식자’라고 불렀다고 주장했다. 결혼생활 중 자신을 하찮게 느끼도록 대했다며 그와의 관계를 통해 가스라이팅이라는 말을 배웠다고도 했다.머스크는 다큐멘터리 제작에 참여하지 않았으며, 앞서 해당 작품을 자신을 겨냥한 공격성 작품이라고 비판했다. 변호인 역시 제작진이 결론을 미리 정해놓고 영화를 만들었다고 주장했다. 제작사 측은 사실에 기반한 탐구라며 반박했다.