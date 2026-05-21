반도체 공장, 지역경제 희비 갈랐다

경기·충남·충북, 생산·수출 급증

전북 등 9곳 광공업 생산 감소

세줄 요약 글로벌 반도체 호황이 경기·충청권 경제를 끌어올렸다. 1분기 충북 광공업 생산은 28.4% 늘며 전국 최대 증가폭을 기록했고, 경기·충남은 메모리 반도체 수출 호조로 전체 수출 증가의 대부분을 차지했다. 인구도 유입됐지만 고용 개선은 제한적이었다. 충북 생산 28.4% 급증, 전국 최대 증가

경기·충남 수출 확대, 반도체 호조 견인

인구 유입에도 고용 개선은 제한적

2026-05-21 B2면

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글로벌 반도체 호황에 힘입어 지난 1분기 경기·충청권의 생산과 수출이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 반도체 공장과 산업단지가 밀집한 이들 지역으로 인구까지 유입되면서 ‘반도체 특수’를 누린 지역과 그렇지 못한 지역 간 경제 온도 차가 뚜렷해지는 모습이다.20일 국가데이터처가 발표한 ‘1분기 지역경제동향’에 따르면 올해 1분기 전국 광공업생산지수는 112.7(2020년=100)로 지난해 같은 기간보다 2.6% 증가했다.전국 17개 시도 가운데 증가 폭이 가장 컸던 곳은 충북이었다. 충북의 광공업 생산은 전년 대비 28.4% 늘어 2010년 1분기 이후 최대 증가 폭을 기록했다. 청주에 SK하이닉스 등 사업장이 밀집한 영향으로 반도체·전자부품 생산이 85.8% 급증했다. 이어 울산(5.5%), 대구(5.0%) 순으로 생산이 늘었다. 반면 전통 제조업 비중이 높은 전북(-5.8%), 인천(-5.4%), 부산(-4.5%) 등 9개 시도는 생산이 감소했다.수출 증가세도 반도체 산업 지역에 집중됐다. 1분기 전국 수출액은 전년 대비 38%(606억 달러) 증가한 2198억 7000만 달러(331조 1680억 원)로 집계됐다. 이 가운데 경기 284억 1000만 달러, 충남 204억 8000만 달러, 충북 33억 9000만 달러로 3곳이 전체 수출 증가액의 86.3%를 차지했다. 모두 메모리 반도체 수출 호조의 영향을 받은 지역들이다. 경기 평택에는 삼성전자 반도체 생산시설이, 이천에는 SK하이닉스 공장이 자리하고 있으며 충남에도 삼성전자 반도체·디스플레이 생산거점과 관련 산업단지가 밀집해 있다.반도체 경기 회복은 인구 이동에도 영향을 미쳤다. 1분기 경기도는 전국에서 가장 많은 1만 1946명의 순유입을 기록했고 충북(2606명), 충남(1972명) 역시 인구 순유입 지역으로 분류됐다.다만 인구 유입에도 고용 개선 효과는 제한적이었다. 1분기 전국 고용률은 61.8%로 지난해와 같았고 충북(65.3%)과 충남(63.8%)은 각각 0.1%포인트, 0.8%포인트 상승하는 데 그쳤다. 경기(62.6%)는 오히려 0.6%포인트 하락했다.