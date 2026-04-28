네이버페이, 영세 가맹점 ‘수수료’ 전액 지원

세줄 요약 네이버페이가 5월 4일부터 10일까지 영세 가맹점의 온·오프라인 결제와 네이버 예약·주문 서비스 수수료를 전액 지원했다. 국세청 기준 영세 판매자는 별도 신청 없이 자동 대상이며, 6월 중 합산 금액을 지급한다. 가정의 달 맞아 영세 가맹점 수수료 전액 지원

5월 4~10일 결제·예약·주문 서비스 대상

국세청 기준 영세 판매자 자동 포함, 6월 지급

2026-04-29 B4면

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네이버페이가 5월 가정의 달을 맞아 영세 가맹점 지원에 나선다.네이버페이는 5월 4일부터 10일까지 온·오프라인 결제와 네이버 예약·주문 서비스를 이용하는 영세 가맹점의 수수료를 지원한다고 밝혔다.어린이날과 어버이날 등 소비가 집중되는 시기에 소상공인의 매출 확대를 돕기 위한 취지다.국세청 기준 영세 판매자라면 별도 신청 없이 자동으로 대상에 포함된다. 온라인·예약·주문 가맹점은 모든 결제수단, 오프라인은 Npay머니·포인트 결제에 대해 발생한 수수료를 합산해 6월 중 전액 지급한다.이번 조치는 네이버페이의 7번째 수수료 지원 정책이다. 회사는 ‘빠른 정산’ 서비스, 보증부 대출 지원, 오프라인 단말기 ‘Npay 커넥트’ 보급 등 소상공인 금융 부담을 낮추는 지원도 병행하고 있다.