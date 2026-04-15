서울 주택 매매심리 두 달 연속 하락… 경기·인천은 증가 ‘풍선효과’

국토硏 ‘3월 부동산시장 소비심리지수’
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서울 남산에서 본 서울시내 아파트.
이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 거듭 언급한 이후 서울의 부동산 시장 열기가 가라앉고 있다. 다만 경기·인천 등 수도권 지역은 ‘풍선효과’가 나타나며 주택 매수 심리가 점차 강해지는 모습이다.
15일 국토연구원이 발표한 ‘3월 부동산시장 소비심리지수’에 따르면 지난달 서울 주택매매시장 소비심리지수는 117.8로 전월 대비 3.5포인트 감소했다. 지난 1월(138.2) 이후 2개월 연속 하락했다. 국토연구원 소비심리지수는 0~200 사이의 점수로, 지수가 100을 넘으면 가격 상승이나 거래 증가 응답이 많다는 뜻이다. 지수가 95 미만이면 하강 국면, 115 이상이면 상승 국면으로 구분하며, 95~115 미만이면 보합 국면으로 분류한다.
서울을 제외한 수도권 지역의 주택 매수 심리는 전월 대비 강세다. 경기 지역 주택매매시장 소비심리지수는 114.8로 전월 대비 2.2포인트 올랐다. 인천도 경기와 비슷한 흐름이다. 인천의 주택매매시장 소비심리지수는 108.0을 기록하며 전월 대비 3.8포인트 상승했는데, 이는 전국에서 가장 높은 수준이다.
10·15 대책 이후 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정되고 대출까지 묶이자 실수요자들이 서울보다 상대적으로 저렴한 수도권 지역으로 눈을 돌린 것이다.
최기찬 서울시의원(금천구청장 예비후보), 금천구 특교금 총 40억 4300만원 서울시로부터 확보
더불어민주당 최기찬 금천구청장 예비후보(서울시의원, 재선)는 금천구 지역 현안 해결과 주민 생활환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금이 금천구에 총 40억 4300만원을 확보됐다고 밝혔다. 이번에 확보된 특별조정교부금은 주민 생활과 밀접한 복지·안전·교육·환경 분야 핵심 사업에 집중 투입되며, 금천구 전반의 정주 여건을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다. 주요 사업으로는 ▲안양천 시민친화형 친수공간 조성사업(낙하분수) 14억원 ▲시흥동 노인여가복합시설 건립 10억 5600만원 등이 포함됐다. 특히 안양천 친수공간 조성사업은 도심 속 대표 여가 공간을 확충하는 사업이며, 노인여가복합시설은 어르신들의 여가와 복지를 동시에 충족하는 거점 시설로 조성될 예정이다. 교육 분야에서도 의미 있는 성과가 반영됐다. ▲금천국제외국어센터 조성사업에 10억원이 투입되어 지역 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위한 교육 인프라가 구축될 예정이다. 이는 단순한 시설 조성을 넘어 금천구 교육환경의 질적 도약을 이끄는 기반이 될 것으로 기대된다. 주민 안전과 직결된 생활밀착형 사업도 다수 포함됐다. ▲호암로 진입로 옹벽 환경개선 사업 2억원 ▲탑골로 도로 안전 강화 대책 1억 20
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이에 실수요자들의 ‘탈서울’ 현상이 나타나고 있다는 분석이 나온다. 직방이 대법원 등기정보광장 소유권 이전등기 신청자료를 분석한 결과 경기도 집합건물(아파트·빌라 등) 매수인 중 서울 거주자 비중은 15.7%로 파악됐다. 이는 전월(14.52%) 대비 1.2%포인트 오른 것이다.
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3월 서울 주택매매시장 소비심리지수는 전월 대비 어떻게 변했나?