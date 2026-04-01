통상본부장 “인도 장관에 ‘나프타’ 공급 확대 긴급 요청”

WTO 각료회의 기간 면담서 요청

이미지 확대 여한구 통상교섭본부장, WTO 개혁 그룹별 세션 주재 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 27일(현지시간) 카메룬 야운데에서 열린 WTO 각료회의(MC-14) WTO 개혁 그룹별 세션(개발과 특별·차등대우)을 주재하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 여한구 통상교섭본부장, WTO 개혁 그룹별 세션 주재 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 27일(현지시간) 카메룬 야운데에서 열린 WTO 각료회의(MC-14) WTO 개혁 그룹별 세션(개발과 특별·차등대우)을 주재하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 여한구 통상교섭본부장, 인도 상공부 장관과 기념촬영 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 27일(현지시간) 카메룬 야운데에서 열린 제14차 WTO 각료회의(MC-14)에서 피유쉬 고얄(Piyush Goyal) 인도 상공부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 여한구 통상교섭본부장, 인도 상공부 장관과 기념촬영 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 27일(현지시간) 카메룬 야운데에서 열린 제14차 WTO 각료회의(MC-14)에서 피유쉬 고얄(Piyush Goyal) 인도 상공부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 여한구 통상교섭본부장, 미국 무역대표부 대표 면담 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 27일(현지 시간) 카메룬 야운데에서 열린 제14차 세계무역기구(WTO) 각료회의(MC-14)에서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 면담을 하고 있다. 산업통상자원부 제공 닫기 이미지 확대 보기 여한구 통상교섭본부장, 미국 무역대표부 대표 면담 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 27일(현지 시간) 카메룬 야운데에서 열린 제14차 세계무역기구(WTO) 각료회의(MC-14)에서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 면담을 하고 있다. 산업통상자원부 제공

이미지 확대 통상교섭본부장, EU 집행위 통상·경제안보 담당 집행위원 면담 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 28일(현지시간) 카메룬 야운데에서 열린 제14차 각료회의(MC-14)에서 마로시 셰프초비치 유럽연합(EU) 집행위원회 통상·경제안보 집행위원과 면담을 하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 통상교섭본부장, EU 집행위 통상·경제안보 담당 집행위원 면담 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 28일(현지시간) 카메룬 야운데에서 열린 제14차 각료회의(MC-14)에서 마로시 셰프초비치 유럽연합(EU) 집행위원회 통상·경제안보 집행위원과 면담을 하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 여한구 통상교섭본부장, 튀르키예 무역부 장관 면담 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 26일(현지시간) 카메룬 야운데에서 제14차 각료회의 참석, 오머 볼라트 튀르키예 무역부 장관과 면담하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 여한구 통상교섭본부장, 튀르키예 무역부 장관 면담 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 26일(현지시간) 카메룬 야운데에서 제14차 각료회의 참석, 오머 볼라트 튀르키예 무역부 장관과 면담하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 여한구 통상교섭본부장, 멕시코 경제부 통상차관과 면담 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 28일(현지시간) 카메룬 야운데에서 제14차 각료회의(MC-14) 참석 계기에 루이스 로센도 구티에레스 로마노 멕시코 경제부 통상차관과 면담, 기념 촬영하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 여한구 통상교섭본부장, 멕시코 경제부 통상차관과 면담 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난달 28일(현지시간) 카메룬 야운데에서 제14차 각료회의(MC-14) 참석 계기에 루이스 로센도 구티에레스 로마노 멕시코 경제부 통상차관과 면담, 기념 촬영하고 있다. 산업통상부 제공

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중동 사태 장기화로 석유화학의 기초 원료인 나프타 수급 위기가 국내 산업 전반에 확산하는 가운데 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 31일 피유시 고얄 인도 상공부 장관을 만나 나프타 공급 확대를 긴급 요청했다고 밝혔다.여 본부장은 이날 오후 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 지난 26~30일 카메룬에서 열린 제14차 세계무역기구(WTO) 각료회의 기간 고얄 장관을 만나 이렇게 요청했다고 말했다.여 본부장은 “대인도 수입 최대 품목이 나프타로 (인도 수입 물량의) 20~21% 정도가 나프타로 들어온다. 이에 나프타 공급 긴급 확대를 요청했다”고 설명했다.그는 “카메룬에서는 인도 상공 장관과 아이디어를 교환한 단계고, 앞으로 구체적으로 실무적인 협의를 본격적으로 진행하려 한다”고 전했다.한국무역협회 통계에 따르면 지난해 한국의 전체 나프타 수입량 2684만t 가운데 8% 정도인 211만t이 인도에서 수입됐다. 이는 아랍에미리트(UAE·639만t), 알제리(416만t), 카타르(336만t), 쿠웨이트(234만t)에 이은 5위 규모다.여 본부장은 “인도와 (한국의) 수출입 구조를 보면 우리나라가 매년 100억달러 이상 흑자를 보고 있고, 인도는 무역구조가 불균형하다는 얘기를 수년간 지속하고 있다”며 “당면한 공동 위기에 대응하고 양국 간 무역 구조 균형화 차원에서 보고 있다”고 말했다.여 본부장은 또 이번 WTO 각료회의 기간 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표를 만나 한미 통상 현안에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다. 여 본부장은 “그리어 대표와는 지난해 11월 한미 무역 합의 이후 후속 조치에 대해 양국 실무진 간의 논의가 계속되고 있는데, 이 논의에 긍정적인 진전이 있다는 데 서로 의견을 교환했다”고 말했다. 이어 “특히 전자상거래 쪽 디지털 무역 안정화와 활성화를 위해 양국이 긴밀히 협력하자는 데 의견을 같이했다”고 전했다.USTR이 해마다 발간하는 국가별 무역장벽보고서(NTE)의 올해 판 공개가 임박한 가운데, 한국 관련 내용이 어떻게 담길지에 대해서는 “NTE 보고서에 있는 모든 리스트들을 관심을 갖고 봐야겠지만 중요도에 있어서는 모두 다 같은 건 아니다”라며 “너무 긴장해서 볼 필요 없고 미국 정부가 오해할 수 있는 부분도 있어 우리가 협의하면서 국내 기업의 이익과 국익에 최선이 되는 방향으로 해 나가면 된다”고 강조했다.USTR이 WTO 각료회의를 앞두고 지난 23일 낸 보고서에서 한국 등의 개발도상국 지위에 대해 불만을 표시하며 WTO의 강도 높은 개혁을 촉구한 데 대해서는 “우리나라 지위에 대한 특별한 언급은 없었다”며 “개도국을 인정하는 시스템 자체가 스스로 개도국 선언을 하면 되는 구조인데 우리는 트럼프 1기 때 개도국 선언을 안 하겠다고 했고 할만큼 했다고 생각한다”고 말했다.한미 관세 협상 이후 비관세장벽 논의를 위한 한미 자유무역협정(FTA) 공동위원회 개최 시기와 관련해 여 본부장은 “기존 합의를 구체화하고 이행하기 위한 조치들을 차근차근 논의하며 진전이 되고 있다”며 “서두를 필요는 없다고 생각한다. 조만간 할 수 있을 것으로 본다”고 말했다.이란과의 전쟁으로 한미 통상 협의·협상이 영향을 받는 것은 아니냐는 질문에는 “영향은 그렇게 크지는 않다고 본다. 이미 합의한 것에 대한 이행 조치를 논의하는 단계이기 때문에 하던 대로 해 나가면 된다”고 했다.여 본부장은 이번 WTO 각료회의 기간 20여개국과 양자 회담을 갖고 통상 현안 및 협정에 대해 심도 있는 논의를 했다. 셰프초비치 유럽연합(EU) 통상집행위원과는 4월 중 양국 통상 수장 간 ‘한·EU 차세대 전략대화’를 열어 반도체, 커넥티드카 등 첨단 기술 및 공급망 조기경보 시스템(EWS) 등 주요 관심 사항을 논의하기로 했다. 특히 EU가 추진하는 철강 저율관세할당(TRQ) 조치에 대한 우려를 전달하고, 한·EU 디지털 통상협정(DTA)의 조속한 발효를 추진하기로 했다.영국, 캐나다 등에 대해서는 철강 TRQ 조치 도입에 대한 우려를 전달하고, 중동 정세로 인한 에너지 수급 등 안정화를 위해 협력하기로 했다.이와 함께 싱가포르, 영국, 뉴질랜드, 칠레, 멕시코, 캐나다 등 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 회원국과 주요 동향을 공유하고, 한국과의 협력 방안을 논의했다.또 멕시코 경제부 차관과 ‘한-멕 FTA’ 재개를 위한 실무협의 착수에 합의하고, 아르헨티나·우루과이와는 한-메르코수르(MERCOSUR) 통상 협상 재개 및 양자 간 무역협정 추진 방안도 협의하기로 합의했다고 여 본부장은 전했다. 이어 1억 7000만명의 거대 시장인 방글라데시와 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 협상을 가속화하고, 기업이 많이 진출해 있는 튀르키예에서의 기업인 애로사항을 해소하기 위해 4년 만에 한-튀르키예 FTA 공동위원회를 여는 데 합의했다고 덧붙였다.여 본부장은 “CPTPP 가입은 오랫동안 검토해왔고 우리나라가 민감한 부분이 있어 조심스럽게 검토하는 단계”라며 “WTO 체계에 어려움이 있다 보니 CPTPP에 가입하려는 국가들이 많이 증가했다”고 설명했다. 그는 “일각에선 양자만 하지 왜 다자 협정에 참여하려 하느냐고 묻는데 여러 나라가 같이 협상하면 시간이 많이 걸리는 부분이 있지만 기업에게는 선택권이 하나라도 더 있는 게 도움이 된다”며 “품목이나 조합에 따라 가장 유리한 관세나 원산지 규정을 선택할 수 있는 옵션이 많을수록 우리 기업이 좋은 것을 택할 수 있는 게 중요하다”고 강조했다.