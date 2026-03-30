토스인슈어런스, 조병익 대표 연임 확정

이미지 확대 조병익 토스인슈어런스 대표. 토스인슈어런스 제공 닫기 이미지 확대 보기 조병익 토스인슈어런스 대표. 토스인슈어런스 제공

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법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스가 조병익 대표이사의 3연임을 확정하며 장기 경영체제를 구축했다.토스인슈어런스는 지난 27일 주주총회를 열고 조 대표의 연임을 의결했다고 30일 밝혔다. 2019년 대표이사로 취임한 조 대표는 이번 연임으로 2028년까지 회사를 이끌게 됐다. 주주들이 성장 과정 전반을 이끌어온 경영 성과와 조직 안정성에 신뢰를 보낸 결과라는 평가다.토스인슈어런스는 2022년 초 대면 영업으로 전환한 이후 설계사 조직을 빠르게 확대하며 현재 약 3000명 규모의 대형 GA로 성장했다. 인당 생산성과 계약 유지율 등 주요 지표에서도 업계 상위권을 기록하고 있다. 평균 연령 30대 중심의 설계사 조직과 현장 피드백을 상품 개발에 반영하는 실시간 소통 구조도 특징이다.조 대표는 설계사 중심의 영업 환경 구축과 내부통제 강화를 경영 기조로 내세워 왔다. 그는 “보험의 본질적 신뢰를 회복하는 과정이었다”며 “설계사가 성공할 수 있는 최고의 파트너가 되겠다”고 밝혔다. 이어 “판매를 넘어 고객의 삶에 집중하는 상담 구조를 유지하며 보험 산업의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 말했다.