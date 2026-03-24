종량제 봉투 사재기 움직임…나프타 공급 불안에 비닐대란 우려 확산

일부 마트선 판매 수량 제한

이마트 지난주 판매 63% 증가

수급 따라 판매 제한 확대 가능성

이미지 확대 중동사태 종량제봉투 수급에 영향 가능성 중동 상황에 따른 비닐과 플라스틱 원료가 되는 나프타 등 석유화학 제품 수급에 비상이 걸린 가운데 24일 서울시내 한 마트에서 시민이 음식물쓰레기 종량제봉투를 구매하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 중동사태 종량제봉투 수급에 영향 가능성 중동 상황에 따른 비닐과 플라스틱 원료가 되는 나프타 등 석유화학 제품 수급에 비상이 걸린 가운데 24일 서울시내 한 마트에서 시민이 음식물쓰레기 종량제봉투를 구매하고 있다. 연합뉴스

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이란 전쟁으로 비닐과 플라스틱의 핵심 원료인 나프타 공급이 부족해지면서 ‘비닐 대란’ 우려가 확산하고 있다. 일부 소비자들 사이에 사재기 움직임까지 나타나면서 구매 수량에 제한을 두는 판매점도 등장했다.서울 종로구의 한 기업형 슈퍼마켓(SSM)에서 만난 김모(34)씨는 “신생아를 키우다 보니 쓰레기 배출이 많아서 미리 종량제 봉투 한 묶음을 구매했다”고 말했다. 매장 직원도 “고객들이 갑자기 지난주부터 (종량제 봉투를) 많이 찾기 시작했다”면서 “어제 재고 물량이 입고됐는데 이미 많이 팔렸다”고 전했다.비닐 수급에 대한 우려가 확산하면서 소비자 수요는 단기간에 급증했다. 이마트에 따르면 지난 16~23일 종량제 봉투 매출은 전년 동기 대비 63% 증가했다. 세븐일레븐 역시 지난 22~23일 종량제 봉투 매출이 전주 같은 기간 대비 105% 상승했다.일부 판매점은 1인당 구매 수량을 제한했다. 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 “마트 몇 군데 돌아다녀도 종량제 봉투가 없어 못 샀다”, “봉투 사러 갔다가 ‘1인당 2개’라고 해서 놀랐다”, “여러 매장을 돌며 100장을 확보했다”는 등의 구매 인증 댓글이 이어졌다. 종량제 봉투를 판매하는 ‘종량제닷컴’은 홈페이지에 “최근 국제 정세의 영향으로 종량제 봉투 제작부터 수급 및 입고 일정이 원활하지 못하다”며 출고 지연을 안내했다.홈플러스는 향후 중동 상황이 악화한다면 1인당 구매 개수를 제한할 방침이다. 유통업계 관계자는 “당장 공급이 불안정한 상태는 아니지만, 일부 소비자가 사재기에 나서면서 지점 자체에서 구매 개수를 제한하는 경우가 있다”고 설명했다. 다른 업계 관계자는 “종량제 봉투는 각 매장별로 지방자치단체에서 한 달에 1~2회씩 구매해 온다”며 “아직 판매 제한을 하고 있지는 않지만 재고 상황을 주시하고 있다”고 전했다.업계에서는 중동 사태가 장기화될 경우 2개월 후에는 비닐 등 플라스틱 제품 원료가 소진될 것으로 본다. 한국프라스틱공업협동조합연합회 관계자는 “수급난이 심각해지기 전에 안정적인 공급을 위한 대책이 마련돼야 한다”고 했다.