“이래도 ‘쓰봉’ 사재기 하실건가요?”…봉투 없으면 일반쓰레기에 버리도록 허용

기후부 “최악 상황 오더라도 만반의 대책”

이미지 확대 24일 서울시내 한 대형마트에서 시민들이 종량제 봉투를 구매하고 있다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 ‘나프타’ 공급이 불안정해지면서 비닐 수급에 비상이 걸렸다. 비닐의 핵심 원료인 나프타 수급 불안 우려가 이어지면서 소비자들의 종량제 봉투 구매 수요가 급증하고 있다. 2026.3.24 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 24일 서울시내 한 대형마트에서 시민들이 종량제 봉투를 구매하고 있다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 ‘나프타’ 공급이 불안정해지면서 비닐 수급에 비상이 걸렸다. 비닐의 핵심 원료인 나프타 수급 불안 우려가 이어지면서 소비자들의 종량제 봉투 구매 수요가 급증하고 있다. 2026.3.24 홍윤기 기자

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이란 사태로 인한 나프타 부족 우려가 난데없이 ‘쓰봉(종량제 봉투) 대란’으로 이어진 가운데, 정부가 “종량제 봉투가 없을 경우 일반 봉투 사용을 허용할 것”이라는 방침을 밝혔다.김성환 기후에너지환경부 장관은 30일 자신의 페이스북에 올린 “종량제 봉투 충분합니다. 가격 인상도 없습니다”라는 제목의 글을 통해 “종량제 봉투, 걱정하지 않으셔도 된다”며 이같이 밝혔다.김 장관은 “여전히 불안한 마음에 사재기를 하시는 분들이 계시다는 소식을 접했다”며 “전국 지방정부와 생산 공장을 꼼꼼히 확인한 결과, 지방정부의 절반 이상이 이미 6개월 치 이상의 물량을 확보하고 있으며 원료 역시 재생원료 사용 여력이 충분하여 1년 이상 공급에는 아무런 문제가 없다”고 설명했다.이어 “봉투 가격은 지방정부의 조례로 정해져 있어 공장에서 임의로 올릴 수 없다”며 가격 인상 계획도 없다고 부연했다.김 장관은 “만약 최악의 상황이 오더라도 일반 봉투 사용 허용 등 만반의 대책을 세워두었으니, 집에 쓰레기를 쌓아두실 일은 절대 없다”고 강조했다.앞서 이란 사태 발발 후 비닐봉투와 플라스틱의 핵심 원료인 나프타의 수급 우려가 커지면서, 소셜미디어(SNS)에는 “전쟁이 길어지면 종량제 봉투가 바닥날 수 있다”면서 봉투를 사재기했다는 글이 쏟아졌다.이에 불안 심리가 커지면서 마트와 편의점 등에는 종량제 봉투를 사재기하려는 행렬이 이어졌고, 이에 정작 필요한 사람들이 구매하지 못하는 악순환이 이어졌다.그러나 기후부는 전국 지자체를 조사한 결과 평균 3개월 치 쓰레기 종량제 봉투 재고가 있으며, 전체 228개 기초지자체 가운데 123곳(54%)이 6개월 치 이상 종량제 봉투 재고를 보유하고 있다고 전했다.또한 재활용 업체들이 종량제 봉투 18억 3000매를 만들 수 있는 재생원료(PE)를 보유하고 있다고도 부연했다. 2024년 종량제 봉투 판매량이 17억 8000매로, 재생원료로만 1년 치 이상 봉투를 만들 수 있다는 것이다.각 지자체들은 “재고가 충분하며 가격 인상도 없다”면서 사재기 자제를 당부하고 나섰다. 일부 지자체는 불필요한 수요를 차단하기 위해 1인당 구매 개수를 제한하기도 했다.