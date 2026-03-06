주유소 찾은 구윤철 “위기 상황 틈타 가격 올리는 파렴치한 용납 불가”

구 부총리, 대전 주유소 현장 점검

“담합, 매점매석 단호히 대응할 것”

정부, 석유판매가 최고액 지정 추진

(대전=연합뉴스) 이주형 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 대전 유성구의 한 주유소 현장을 방문해 상황을 점검하고 있다. 2026.3.6

(대전=연합뉴스) 이주형 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 대전 유성구의 한 주유소 현장을 방문해 주유소 관계자로부터 유류 거래량 등 현장 상황을 듣고 유류 품질과 정량검사 등을 지켜보고 있다. 2026.3.6

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 대전의 한 주유소를 방문해 “국가적 위기 상황을 틈타 무분별하게 가격을 올리는 파렴치한 행위는 용납할 수 없다”고 밝혔다.구 부총리는 이날 대전 유성구의 한 주유소를 방문해 최근 중동 상황에 따른 석유류 가격과 수급 상황 관련 현장의 목소리를 듣고 휘발유·경유 품질 검사와 정량 판매 여부 등을 점검했다.그는 “과도한 가격 인상이나 품질을 속이는 행위, 담합이나 매점매석 같은 불법 행위에는 예외 없이 단호하게 대응할 것”이라며 “중동 상황 등으로 불확실성이 크지만 공동체 의식을 바탕으로 차분하게 대응해 함께 이겨낼 것”이라고 강조했다.정부는 중동 상황 관련 국제 에너지 시장과 국내 석유류 가격·수급 동향 등을 24시간 모니터링하고 있다고 밝혔다. 또 과도한 가격 인상이 없도록 범부처 석유시장 점검단을 가동하고 석유사업법상 석유판매가격 최고액 지정 추진 등 가용 수단을 총동원하고 있다고 덧붙였다.