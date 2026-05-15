“300만닉스 간대” 어제 들어갔는데…4조 팔아치운 외인들

외인 ‘매도 폭탄’에 코스피 급락

개인 4조 순매수…삼성전자·SK하이닉스 급락

이미지 확대 SK하이닉스 전경. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 전경. 뉴스1

세줄 요약 코스피가 장중 사상 처음 8000을 돌파했으나 외국인과 기관의 대규모 매도에 5%대 급락으로 전환했다. 개인은 삼성전자와 SK하이닉스를 집중 매수했지만, 두 종목이 급락하며 뒤늦게 진입한 투자자들의 손실 우려가 커졌다. 코스피 장중 8000 돌파 뒤 5%대 급락 전환

외국인 7거래일 연속 매도, 지수 하락 주도

개인 삼성전자·SK하이닉스 집중 매수

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코스피가 ‘꿈의 8천피’를 돌파하자마자 5%대 급락세로 돌아서자 뒤늦게 ‘불장’에 뛰어든 개미(개인 투자자)들이 충격에 빠졌다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 흔들리자 기회로 보고 집중 매수에 나섰으나, 외인들의 ‘매도 폭탄’에 주가가 꺾인 탓이다.15일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 오후 2시 전 거래일 대비 4.70% 내린 7606.51을 나타내고 있다. 코스피는 이날 장 초반 8000을 돌파하며 사상 최고치인 8046.78까지 치솟았으나, 이후 하락세로 전환했다.지난 7일부터 이날까지 7거래일 연속 ‘팔자’ 행렬에 나선 외인들이 지수를 끌어내리고 있다. 유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 4조 2459억원, 3990억원을 순매도하고 있다. 개인들이 4조 5918억원을 순매수하며 외인들이 던진 물량을 그대로 받아내고 있지만 증시 전체의 하락세는 막지 못하고 있다.특히 삼성전자와 SK하이닉스가 연일 신고가를 갈아치우자 소폭의 하락에도 기회로 여기고 뛰어든 개인 투자자들이 상당한 손실을 보고 있을 것으로 추정된다.한국거래소에 따르면 개인 투자자들은 지난 7일부터 전날까지 6거래일간 삼성전자를 9조 7240억원 쓸어담았다. ‘29만전자’를 눈앞에 두고 성과급 협상 결렬과 총파업 위기에 주가가 출렁이자 집중 매수에 나선 것이다.이어 SK하이닉스도 9조 888억원을 사들였다. 하루 동안 크게는 10%가 넘는 상승률을 이어가자 ‘달리는 말’에 올라타려는 개미들이 뛰어든 결과다.그러나 전날 29만 6000원에 마감하며 30만원 돌파를 눈앞에 뒀던 삼성전자는 이날 9% 넘게 하락하고 있다. 전날 SK하이닉스도 전날 0.3% 하락한 데 이어 이날 8%가 넘게 급락하고 있다.외국인들은 같은 기간 동안 유가증권시장에서 총 26조 4620억원어치를 팔았는데, 이는 지난해 연간 외국인의 코스피 매도 총액의 약 6배에 달한다.외인들의 ‘팔자’ 행렬이 이어지는 와중에도 증권가는 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 눈높이를 끌어올렸다.KB증권은 이날 보고서에서 SK하이닉스의 올해 2분기 영업이익이 시장 예상치를 13% 웃돌 것이라며 목표주가를 기존 280만원에서 300만원으로 끌어올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.KB증권은 SK하이닉스의 올 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 660.4% 급증한 70조원에 달할 것으로 내다봤다.SK증권은 지난 13일 삼성전자 목표주가를 기존 40만원에서 50만원으로 상향 조정했다.