‘백화점·베트남 견인’…롯데쇼핑, 작년 영업익 5470억원…전년비 15.6%↑

이미지 확대 롯데백화점 본점 전경. 롯데쇼핑 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데백화점 본점 전경. 롯데쇼핑 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

롯데쇼핑은 지난해 연결기준 연간 매출 13조 7384억원, 영업이익 5470억원의 잠정 실적을 달성했다고 6일 밝혔다. 매출은 전년 대비 1.8% 소폭 감소했으나 영업이익은 15.6% 신장하며 수익성을 높였다.지난해 4분기 매출은 3조 5218억원(1.3%), 영업이익 2277억원(54.7%)을 기록했다. 특히 백화점 대형점 중심으로 집객 확대, 외국인 관광객 구매 증가, 베트남 사업의 가파른 성장세에 힘입어 2022년 4분기 이후 처음으로 매출이 반등했다.백화점 내 외국인 매출은 거래액 기준으로 역대 최대치인 7000억원대를 기록했다. 아울러 4분기 본점과 잠실점 등 주요 대형점과 우수고객 매출이 신장하며 전체적인 외형 성장을 견인했다.4분기 당기순이익은 1145억원을 기록하며 흑자 전환했다. 영업이익 증가와 지분법 손익 개선, 자산 손상차손 인식 규모 대폭 축소로 손익 구조가 안정화됐다는 설명이다.해외사업은 베트남을 중심으로 성과가 가속화되고 있다. ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’가 분기 최대 이익을 경신하며 베트남 백화점 사업의 성장을 이끌었으며, 베트남 할인점 또한 5년 연속 영업이익 증가세를 이어가는 등 효율성 개선이 지속되고 있다.주주 가치 제고를 위해 배당을 확대한다. 지난해 상장 이후 최초로 중간배당(1200원)을 실시한 데 이어 결산배당을 2800원으로 확정하며, 연간 합산 주당 배당금을 4000원으로 증액했다. 이는 배당 성향 40% 이상에 해당돼 과세 기준 배당소득 분리과세 요건을 충족하게 됐다.임재철 롯데쇼핑 재무본부장은 “앞으로도 국내에서는 본원적 경쟁력을 강화하고 해외 시장에서도 지배력을 확대하며 지속 가능한 성장 기반을 공고히 할 것”이라고 강조했다.다만 지난해 연간 영업이익 5470억원 중 백화점이 5042억원으로 대부분을 차지했고, 이 외 사업 부문은 부진을 면치 못했다. 마트는 매출 5조 4713억원(-1.9%), 영업손실 70억원을 기록하며 적자 전환했다. 슈퍼는 매출 1조 2261억원(-5.4%), 영업이익 80억원(-72.7%)을 기록했다. e커머스의 경우 매출 1089억원(-9.1%), 영업손실 294억원으로 적자 폭이 축소됐다.다만 하이마트는 수익성 중심의 핵심 사업 전략이 성과를 내면서 매출은 2조3001억원으로 전년 대비 소폭 감소(-2.4%)했으나 영업이익은 97억원으로 460.8% 급증했다.