고유가 시대 주유 특화… ‘BC바로 마카오’ 인기

세줄 요약
- 고유가·고물가 대응 생활밀착 카드 출시
- 주유·장보기 금액별 3~10% 차등 할인
- 해외겸용 마스터 2% 무제한 할인 제공
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BC카드가 고유가·고물가 지속으로 가중된 가계 부담을 덜어주기 위해 생활 밀착형 혜택을 담은 ‘BC바로 마카오(MACAO) 카드’를 출시해 운영 중이다.
이 카드는 실생활 필수 지출인 주유와 장보기 비용에 대해 결제 단가가 커질수록 혜택도 함께 커지는 구조다. 상품명인 마카오 역시 장보기(Mart), 장바구니(Cart), 주유(Oil)의 영문 앞 글자를 조합해 직관적으로 지어졌다.
가장 큰 특징은 구간별 할인율 차등 적용이다. 국내 모든 주유소와 전기차 충전소 이용 시 건당 결제금액에 따라 최소 3%에서 최대 10%까지 청구할인을 제공한다. 건당 3만원 미만 주유 시에는 3%가 적용되지만, 7만원 이상 결제하면 할인율이 10%까지 올라간다. 마트와 온라인쇼핑 등 장보기 업종 또한 금액별로 3%에서 10%까지 동일한 방식의 차등 할인이 적용된다.
주유와 장보기 업종의 기본 할인 한도는 각각 2만 5000원이며, 월 통합 할인 한도는 3만원이다. 다만 장보기 업종 가맹점에서 월 5회 이상(건당 5만원 이상) 결제할 경우, 전월 실적 조건(100만원 이상)에 따라 월 통합 할인 한도가 최대 5만원까지 확대된다.
이외에도 해외겸용(마스터) 카드로 발급 시 해외 가맹점 결제 금액에 대해 전월 실적이나 한도 제한 없이 2% 무제한 할인을 받을 수 있다. 연회비는 국내외 겸용 기준 1만 2000원이다.
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