고유가 시대 주유 특화… ‘BC바로 마카오’ 인기

세줄 요약 BC카드가 고유가·고물가로 늘어난 생활비 부담을 줄이기 위해 ‘BC바로 마카오’ 카드를 선보였다. 이 카드는 주유와 마트·온라인쇼핑 등 장보기 결제액이 클수록 3~10% 청구할인이 적용돼 실속을 높였다. 해외 결제는 2% 무제한 할인도 제공한다. 고유가·고물가 대응 생활밀착 카드 출시

주유·장보기 금액별 3~10% 차등 할인

해외겸용 마스터 2% 무제한 할인 제공

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BC카드가 고유가·고물가 지속으로 가중된 가계 부담을 덜어주기 위해 생활 밀착형 혜택을 담은 ‘BC바로 마카오(MACAO) 카드’를 출시해 운영 중이다.이 카드는 실생활 필수 지출인 주유와 장보기 비용에 대해 결제 단가가 커질수록 혜택도 함께 커지는 구조다. 상품명인 마카오 역시 장보기(Mart), 장바구니(Cart), 주유(Oil)의 영문 앞 글자를 조합해 직관적으로 지어졌다.가장 큰 특징은 구간별 할인율 차등 적용이다. 국내 모든 주유소와 전기차 충전소 이용 시 건당 결제금액에 따라 최소 3%에서 최대 10%까지 청구할인을 제공한다. 건당 3만원 미만 주유 시에는 3%가 적용되지만, 7만원 이상 결제하면 할인율이 10%까지 올라간다. 마트와 온라인쇼핑 등 장보기 업종 또한 금액별로 3%에서 10%까지 동일한 방식의 차등 할인이 적용된다.주유와 장보기 업종의 기본 할인 한도는 각각 2만 5000원이며, 월 통합 할인 한도는 3만원이다. 다만 장보기 업종 가맹점에서 월 5회 이상(건당 5만원 이상) 결제할 경우, 전월 실적 조건(100만원 이상)에 따라 월 통합 할인 한도가 최대 5만원까지 확대된다.이외에도 해외겸용(마스터) 카드로 발급 시 해외 가맹점 결제 금액에 대해 전월 실적이나 한도 제한 없이 2% 무제한 할인을 받을 수 있다. 연회비는 국내외 겸용 기준 1만 2000원이다.