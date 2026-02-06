[속보] ‘오천피’ 붕괴…코스피 급락에 매도 사이드카 발동

이미지 확대 코스피 5,000선 붕괴 출발 코스피가 5,000선 아래로 떨어지며 출발한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.2.6 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 5,000선 붕괴 출발 코스피가 5,000선 아래로 떨어지며 출발한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.2.6 연합뉴스

6일 코스피가 급락하면서 한국거래소가 매도 사이드카를 발동했다.매도 사이드카는 전 거래일 대비 코스피200 선물(최근 월물)이 5% 이상 하락 후 1분간 지속될 경우 발동된다.거래소가 코스피 매도 사이드카를 발동한 것은 이달 2일 이후 4거래일만으로, 최근 국내 증시의 변동성은 급격히 커지고 있다.이날 오전 9시 5분 기준 코스피는 전일 종가와 비교해 227.87포인트(p)(4.41%) 하락한 4935.70를 기록 하고 있다.코스닥은 전일 대비 53.34포인트(p)(4.81%) 하락한 1055.07를 기록 중이다.서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 3.7원 오른 1472.7원에 출발했다.