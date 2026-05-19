김태흠 선대위 “박수현 후보, 말바꾸기 중단하길”

세줄 요약 김태흠 국민의힘 충남지사 후보 선대위가 박수현 민주당 후보 측의 TV토론 발언을 두고 말 바꾸기와 허위 사실 유포라고 반박했다. 충남 1인당 GRDP가 전국 2위라는 점을 들며 사실 왜곡을 중단하라고 요구했고, 행정통합 논란도 졸속 공세라고 맞받았다. 박수현 발언 둘러싼 김태흠 선대위 반박

충남 1인당 GRDP 2위 두고 허위 공방

행정통합 입장 변화 놓고 상호 비판

이미지 확대 감태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 17일 미디어데이에서 민주당 박수현 후보의 행정통합 관련 발언들을 소개하며 ‘말바꾸기 후보’라고 비판하고 있다. 김 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 감태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 17일 미디어데이에서 민주당 박수현 후보의 행정통합 관련 발언들을 소개하며 ‘말바꾸기 후보’라고 비판하고 있다. 김 후보 캠프 제공

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“박수현 후보님, 말 바꾸기 중단하시라.”김태흠 국민의힘 충남도지사 후보 선거대책위원회는 박수현 더불어민주당 후보 선대위가 TV토론회에서 ‘김 후보의 왜곡 발언’ 주장에 “정책적 무지와 박 후보의 말 바꾸기를 감추기 위한 꼼수”라고 일축했다.김 후보 선대위는 19일 성명을 통해 “박 후보는 토론회에서 충남의 1인당 지역내총생산(GRDP)이 전국 13위라는 터무니없는 허위 사실을 유포했다”며 “충남도의 1인당 GRDP는 6700만원으로, 산업도시인 울산에 이어 4년 연속 전국 2위(2024년 기준)를 기록했다”고 밝혔다.이어 “충남의 경제와 행정을 책임지겠다는 도지사 후보가 지역 핵심 경제 지표조차 모르고, 야당 도지사가 이끌 동안은 우리 도민의 경제 수준이 전국 최하위권에 머물기를 바라는 사람처럼 발언할 것이라면 후보를 그만두십시오. 명백한 허위 사실 유포”라고 비판했다.행정통합 발언과 관련해서는 충남·대전 행정통합에 대한 박 후보의 ‘조변석개 행보’는 도민을 기만하는 행위라고 비난했다.앞서 박 후보 선대위는 이날 오전 기자회견을 열고 “김 후보가 스스로 행정통합을 설계했다고 자처하고 있지만, 실제로는 4년간 최대 20조 원과 공공기관 이전 우선권 등 절호의 기회를 날려버린 당사자”라며 “박 후보 입장이 바뀐 것이 아닌 조건 자체가 달라진 것”이라고 주장했다.이에대해 김 후보 선대위는 “박 후보는 김 후보가 도지사 시절 1년 반 동안 숙의를 통해 항구적 재정·행정 권한을 골자로 하는 통합안을 설계했을 때는 반대하다 작년 연말 이재명 대통령의 말 한마디로 시작된 졸속 행정통합안에 대해서는 “설계자”를 자처하며 입장을 바꿨다”고 반박했다.그러면서 “광주·전남 통합비용 삭감은 ‘팩트’. 광주·전남이 통합 초기 비용으로 요청한 573억 원이 정부 추경안에 반영되지 않은 것은 사실”이라며 “필수 예산을 삭감하고 지방채를 발행해 쓰라는 것이 어떻게 정상적인 지원이란 말인가”라며 반문했다.여명 김 후보 상근대변인은 “남은 선거 기간 동안에는 사실에 근거하지 않은 공세 대신, 충남의 미래를 위한 진정성 있고 ‘내용 있는’ 정책 대결에 임해주기를 부탁드린다”고 했다.앞서 박 후보 선대위 최재용 정책본부장은 이날 오전 기자회견을 열고 TV 토론회에서 김태흠 국민의힘 후보의 발언이 사실과 다르다며 즉각적인 조치와 재발 방지를 촉구했다.박 후보 선거대책위원회 최재용 정책본부장은 19일 천안시청에서 기자회견을 열고 18일 KBS 초청 토론회에서 김 후보의 왜곡·몰이해가 심각하다고 비판했다.최 정책본부장은 “김 후보가 스스로 행정통합을 설계했다고 자처하고 있지만, 실제로는 4년간 최대 20조 원과 공공기관 이전 우선권 등 절호의 기회를 날려버린 당사자”라며 “박 후보 입장이 바뀐 것이 아닌 조건 자체가 달라진 것”이라고 주장했다.