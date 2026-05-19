“5·18 ‘탱크데이’는 민주주의 역사 조롱한 폭거”

민형배 후보 대변인실, 논평 통해 ‘신세계·스타벅스 책임’ 강력 촉구

“역사 인식 왜곡 드러난 것…철저한 진상규명·응분의 책임 물어야”

이미지 확대 지난 18일 광주 동구 5·18민주광장에서 제46주년 5·18민주화운동 기념식이 열리고 있다. 연합뉴스 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 18일 광주 동구 5·18민주광장에서 제46주년 5·18민주화운동 기념식이 열리고 있다. 연합뉴스 제공

세줄 요약 민형배 후보 측은 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅이 5·18과 박종철 열사, 세월호 참사를 연상시키는 역사 모독이라며 강하게 비판했다. 신세계그룹의 기획·결정 과정 공개와 철저한 조사, 책임 있는 조치를 요구했다. 스타벅스 ‘탱크데이’ 마케팅, 5·18 조롱 논란

민형배 측, 역사 모독·의도적 도발로 규정

신세계그룹 기획 과정 공개와 책임 촉구

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민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 대변인실은 스타벅스코리아의 이른바 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 관련 “대한민국 현대사의 비극을 조롱한 역사 모독”이라며 철저한 진상 조사와 응분의 책임을 물어야 한다고 촉구했다.민 후보측 전남광주대전환 선대위 대변인실은 19일 논평을 내어 “스타벅스코리아가 지난 18일 자행한 마케팅은 대한민국 민주주의 역사를 향한 의도적 도발이자 폭거”라고 비판했다.김세미가 대변인은 5·18 당일 사용된 ‘탱크데이’와 ‘책상에 탁!’ 문구는 계엄군의 탱크 진입과 박종철 열사 고문치사 은폐 사건을 그대로 연상시킨다”고 주장했다. 이어 “세월호 참사일인 4월 16일 진행된 ‘미니 탱크데이’, 박근혜 전 대통령 수인번호를 겨냥한 듯한 ‘503㎖’ 텀블러 의혹까지 더해지며 국민적 공분이 커지고 있다”고 밝혔다.김 대변인은 “이재명 대통령이 ‘비인간적 막장 행태에 분노한다’고 질타하고, 그룹 회장이 대표를 전격 경질하며 사과한 것은 당연한 조치”라며 “미국 스타벅스 본사 역시 ‘절대 일어나지 말았어야 할 일’이라며 희생자와 유가족, 한국 민주화에 기여한 모든 분들께 사과했다”고 말했다.그러면서도 “꼬리 자르기식 인사로 끝날 일이 아니다”라며 “과거 ‘멸공 논란’을 일으켰던 정용진 회장의 행적 등을 고려하면, 이번 사태가 그룹 전체의 왜곡된 역사 인식에서 비롯된 의도적 도발이라는 의구심을 지울 수 없다”고 지적했다.김 대변인은 “오월 영령과 박종철 열사, 세월호 참사 희생자들 앞에 대한민국의 아픈 현대사를 잔인하게 조롱한 행위는 결코 용납될 수 없다”며 “신세계그룹은 이번 마케팅의 기획·결정 과정을 철저히 조사해 국민 앞에 공개해야 한다”고 촉구했다.이어 “5·18 민주화운동 정신은 자유와 인권, 평화를 지켜낸 대한민국 민주주의의 뿌리”라며 “민주시민들은 역사를 상업적 마케팅 도구로 능멸하는 기업의 행태를 결코 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.