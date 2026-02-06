삼성전자 밀어올린 불개미들…코스피 5000 지켰다

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
삼성전자 밀어올린 불개미들…코스피 5000 지켰다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-02-06 15:31
수정 2026-02-06 16:00
삼성전자, 장 초반 4%…0.44% 하락에 그쳐
SK하이닉스 -0.36%…한때 ‘양전’하기도

하락 출발한 코스피
코스피가 하락 출발한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.2.6 연합뉴스


가상화폐 폭락으로 미국 뉴욕 증시가 하락한 여파를 받은 코스피가 6일 5000선을 지켰다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.44% 하락한 5089.14에 거래를 마쳤다.

코스피는 전 거래일 대비 2.91% 내린 5013.15에 개장해 장 초반 4%대까지 낙폭을 키워 5000선을 내줬다.

이에 한국거래소는 오전 9시 6분 코스피200 선물 가격 하락으로 유가증권시장에서 매도 사이드카를 발동했다. 이후 코스피는 등락을 거듭하다 장 막판 낙폭을 줄였다.

장 초반 4%대까지 밀렸던 삼성전자는 개미들의 거센 매수세에 힘입어 0.44% 하락에 그쳤다. 삼성전자는 전 거래일 대비 3.26% 하락한 15만 4100원에 개장해 한때 15만 1600원까지 밀렸지만, 오후 들어 매수세가 유입되면서 한때 전 거래일 대비 오름세로 전환하기도 했다.

SK하이닉스는 장 초반 6%대 하락하며 ‘80만닉스’가 무너졌으나, 개인 투자자들의 유입으로 낙폭을 줄여 0.36% 하락한 83만 9000원에 거래를 마쳤다.

그밖에 현대차(-4.30%), LG에너지솔루션(-2.53%), 삼성바이오로직스(-1.88%), SK스퀘어(-3.75%), 한화에어로스페이스(-3.75%) 등 시가총액 상위 대부분의 종목이 하락 마감했다.

코스닥 지수는 2.49% 밀린 1080.77에 장을 마감하며 1100선을 내줬다. 에코프로(-6.99%), 에코프로비엠(-6.29%), 알테오젠(-4.12%), 레인보우로보틱스(-7.45%) 등 상위 종목 대부분이 큰 폭으로 하락했다.
김소라 기자
코스피 하락의 주요 원인은 무엇인가?
