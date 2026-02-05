파나틱스 ‘파나틱스 코리아’ 공식 출범 발표…”전국적으로 고객들에게 머천다이즈 제품 제공”

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

디지털 스포츠 플랫폼이자 글로벌 공식 라이선스 스포츠 머천다이즈 선도 기업인 파나틱스(Fanatics)는 오늘 ‘파나틱스 코리아(Fanatics Korea)’의 공식 출범을 발표했다. 이번 출범과 함께 한국 첫 파나틱스 공식 온라인 스토어인 파나틱스 코리아 공식 온라인 스토어가 오픈한다. 이번 론칭은 월드베이스볼클래식(WBC) 시즌에 맞춰 진행되며, 한국 팬들을 위한 대한민국 대표팀 WBC 공식 유니폼 및 라이선스 팬웨어의 국내 공식 출시를 의미한다.파나틱스 코리아를 통해 한국 스포츠 팬들은 대한민국 대표팀 WBC 유니폼을 비롯해, MLB, WBC, MLS, NBA 등 글로벌 주요 스포츠 리그의 공식 라이선스 머천다이즈를 폭넓게 만나볼 수 있다. 또한 야구, 축구, 모터스포츠 등 다양한 종목에 걸친 글로벌 스포츠 스타와 연계된 팬웨어도 함께 선보일 예정이다.파나틱스 코리아 공식 온라인 스토어는 한국 시장에 최적화된 플랫폼으로, 공식 라이선스 제품 제공은 물론 국내 물류 시스템을 통한 빠른 배송, 그리고 한국 팬들의 취향을 반영한 상품 구성으로 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다.이번 파나틱스 코리아 출범으로 한국 팬들은 더 이상 해외 직구나 경기장 한정 판매에 의존하지 않고도 공식 머천다이즈를 손쉽고 안정적으로 구매할 수 있게 된다. 이는 스포츠 팬덤이 일상적인 라이프스타일과 문화의 일부로 자리 잡아가고 있는 한국 시장의 성장 흐름을 반영한다.온라인 스토어 론칭과 함께, 파나틱스 코리아는 오프라인 접점 확대를 위해 2월 27일부터 3월 15일까지 롯데백화점 잠실 에비뉴엘에서 팝업 스토어를 운영할 예정이다. 해당 팝업 스토어에서는 대한민국 대표팀 WBC 머천다이즈를 포함한 주요 제품들을 직접 만나볼 수 있다.파나틱스 코리아의 홍준 최(Hongjun Choi) 컨트리 매니저는 “월드베이스볼클래식은 한국 야구 팬들의 뜨거운 열정이 가장 잘 드러나는 순간”이라며, “WBC 시즌에 맞춰 파나틱스 코리아를 론칭함으로써, 공식 라이선스 제품을 팬들에게 더 가까이 전달하고 국가대표팀을 응원하는 자부심을 일상 속에서도 이어갈 수 있도록 돕고자 한다”고 말했다.파나틱스 코리아의 출범은 전 세계 스포츠 팬들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 파나틱스의 지속적인 글로벌 확장의 또 하나의 이정표다.