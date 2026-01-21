소주 16도→15.7도로…롯데칠성 ‘새로’ 새단장

이미지 확대 리뉴얼되는 새로 병. 롯데칠성음료 제공 닫기 이미지 확대 보기 리뉴얼되는 새로 병. 롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료는 제로 슈거 소주 ‘새로’의 알코올 도수를 기존 16도에서 15.7도로 낮춘다고 21일 밝혔다.롯데칠성은 새로의 맛과 디자인 리뉴얼을 진행하면서 ‘제로 슈거 소주’라는 새로의 콘셉트는 유지하되 산뜻하고 부드러운 맛을 더욱 강화하기 위해 기존 보리쌀증류주를 100% 국산 쌀증류주로 변경하기로 했다. 아미노산 5종(로이신·이소로이신·발린·알라닌·아르기닌)을 새롭게 첨가해 맛의 밸런스를 맞추고 동시에 알코올 도수를 15.7도로 0.3도 낮춘다.롯데칠성은 지난해 ‘처음처럼’ 소주 도수를 16.5도에서 하이트진로의 ‘참이슬 후레쉬’와 ‘진로’와 같은 16도로 낮춘 바 있다. ‘처음처럼’은 2006년 20도에서 19년간 8차례에 걸쳐 4도 낮아졌다. 앞서 2023년에는 대전·충청 지역 기반 선양소주가 국내 최저인 14.9도 소주를 선보였다.새로의 병뚜껑, 라벨 로고 등 포장 디자인도 일부 변경된다. 출고가는 그대로 유지한다. 리뉴얼 제품은 오는 30일부터 출고 예정으로, 매장 내 재고 소진을 고려하면 다음달 초부터 새로운 ‘새로’의 맛을 볼 수 있을 것으로 예상된다. 새로는 지난해 말 기준 누적 판매 8억병을 기록했다.롯데칠성음료 관계자는 “2022년 9월 출시 이후, 제로 슈거 소주의 트렌드를 이끌어 온 ‘새로’ 브랜드만의 독창적이며 차별화된 이미지를 강화하고, 변화하는 주류 시장 트렌드에 발맞추기 위해 출시 후 첫 리뉴얼을 결정했다”고 설명했다.