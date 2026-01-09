[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 기록하며 시장 주목

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

8일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보인다. 일부 종목은 하락세를 보였으나, 몇몇 종목은 상승세를 기록하며 시장의 다양한 반응을 이끌어냈다.엔비디아(NVDA)는 -2.15% 하락하며 185.04 달러로 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 -0.42% 하락하며 259.23 달러의 가격을 기록했다. 마이크로소프트(MSFT)는 -1.11% 하락한 478.11 달러로 마감했다.아마존닷컴(AMZN) 주가는 1.94% 상승하여 246.25 달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.05% 올라 325.36 달러를, 알파벳 Class C(GOOG)는 1.11% 상승하여 326.01 달러로 거래를 마쳤다. 메타(META)는 -0.41%의 보합세를 보이며 646.06 달러에 거래를 마감했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 거래대금 308억 달러로, 약 44조 7,289억원에 달하는 엔비디아다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.9%에 달한다. 그 뒤를 이어 애플은 107억 달러로 약 15조 5,664억원의 거래대금을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.8%에 해당한다. 마이크로소프트는 80.9억 달러로, 약 11조 7,512억원의 거래대금을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.3%를 기록했다.