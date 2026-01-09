정부, 삼겹살·목살 최대 30% 할인…계란 한판도 1000원씩 지원

이미지 확대 서울 한 대형마트 돼지고기 매장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 한 대형마트 돼지고기 매장. 연합뉴스

농림축산식품부가 이달 축산물 물가 안정을 위해 돼지고기와 계란 할인 지원을 추진한다.9일 농식품부에 따르면 돼지고기 삼겹살·목살은 지난 8일부터 전국 9개 대형마트, 슈퍼마켓 1000여개 지점과 농축협 하나로마트에서 최대 30%까지 할인을 실시한다. 이마트의 경우 제주를 제외한 130개 점포에서 오는 15일과 22일 삼겹살·목살을 100g 당 2380원에, 홈플러스는 오는 15~18일과 22일에 2190원에 판매한다.계란은 계란자조금을 활용해 농협유통과 하나로유통을 통해 특란 30구 6100원 이하로 납품되는 상품에 한해 판당 1000원을 지원한다. 1차 납품단가 인하는 8~15일, 2차는 오는 22~29일로 추진하기로 했다.농식품부는 현재 돼지 도축 마릿수는 증가하고 있으며, 산란계 사육 마릿수와 계란 생산량은 전년 수준인 상황으로 수급은 안정적이라 발혔다.다만 최근 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발병함에 따라 계란 수급이 불안정해질 것에 대비해 선제적인 조치로 이달 중 미국산 신선란 224만 개를 시범 수입을 추진 중에 있다.농식품부는 2월에도 축산물 수급안정을 위해 한우·한돈 할인행사를 추진하고, 닭고기 성수기(5~8월) 대비 선제적 수급안정을 위한 육용종란(712만개) 수입 등을 추진할 예정이다.안용덕 농식품부 축산정책관은 “이번 축산물 할인 지원을 통해 설 명절을 앞둔 소비자들의 장바구니 부담을 줄이는데에 조금이나마 도움이 되기를 바란다”며 “축산물 수급관리와 물가안정을 위해 다양한 수단으로 지속 노력하겠다”고 말했다.