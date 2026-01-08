[서울데이터랩]KH 필룩스 19.31% 급등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]KH 필룩스 19.31% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-08 10:04
수정 2026-01-08 10:04
8일 오전 9시 10분 KH 필룩스(033180)가 등락률 19.31%로 상승률 1위를 차지했다. KH 필룩스는 개장 직후 10분간 24만 2400주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 62원 오른 383원이다.

한편 KH 필룩스의 PER은 0.20으로 매우 저평가된 수치를 보이며, ROE는 -10.09%로 손익 상황이 부정적임을 시사한다.

이어 상승률 2위 현대위아(011210)는 현재가 9만 1500원으로 주가가 18.06% 급등하고 있다. 상승률 3위 계양전기(012200)는 현재 9700원으로 14.79% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 유니온머티리얼(047400)은 11.56% 상승하며 1949원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한화갤러리아우(45226K)는 9.46%의 상승세를 타고 5900원에 거래되고 있다.

6위 SK오션플랜트(100090)는 현재가 2만 1300원으로 7.63% 상승 중이다. 7위 LIG넥스원(079550)은 현재가 52만 4000원으로 7.05% 상승 중이다. 8위 인스코비(006490)는 현재가 802원으로 6.93% 상승 중이다. 9위 한화에어로스페이스(012450)는 현재가 107만 4000원으로 6.34% 상승 중이다. 10위 엠앤씨솔루션(484870)은 현재가 15만 8000원으로 6.11% 상승 중이다.



이밖에도 삼성전기(009150) ▲4.86%, HD현대중공업(329180) ▲4.85%, 화천기공(000850) ▲4.41%, 현대로템(064350) ▲4.20% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
