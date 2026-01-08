[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세, 엔비디아 상승 주도

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

7일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록한 반면, 다른 종목들은 하락세를 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 1.02% 상승하며 189.15달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)도 1.07% 상승하여 483.63달러에 거래되었다. 반면, 애플(AAPL)은 0.77% 하락하며 260.33달러에 거래를 마쳤다.아마존닷컴(AMZN)은 0.26% 상승하며 보합세를 유지했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 2.44% 상승했고, 알파벳 Class C(GOOG)는 2.51% 상승했다. 메타(META)는 1.80% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 134,197,669주, 거래대금은 254억 달러로 약 36조 8,984억원이다. 마이크로소프트는 19,803,744주의 거래량과 96.2억 달러, 약 13조 9,507억원의 거래대금을 기록했다. 애플은 46,343,714주의 거래량과 121억 달러, 약 17조 5,775억원의 거래대금을 달성했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 5.5%에 달했다.