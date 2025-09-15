LG전자 초대형 디지털 사이니지, 美 NFL 볼티모어 홈구장에 공급

방금 들어온 뉴스

LG전자 초대형 디지털 사이니지, 美 NFL 볼티모어 홈구장에 공급

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-09-15 00:57
수정 2025-09-15 00:57
LG전자가 미국 프로풋볼리그(NFL) 구단인 볼티모어 레이븐스의 홈구장에 설치할 초대형 디지털 사이니지. LG전자 제공
LG전자가 미국 프로풋볼리그(NFL) 구단인 볼티모어 레이븐스의 홈구장에 설치할 초대형 디지털 사이니지.
LG전자 제공
LG전자 제공


LG전자가 미국프로풋볼(NFL) 명문 구단 볼티모어 레이븐스와 파트너십을 체결하고 홈구장에 초대형 디지털 사이니지를 공급한다고 14일 밝혔다.

LG전자는 내년 시즌까지 메릴랜드주 M&T 뱅크 스타디움에 총 1115㎡ 규모의 첨단 디스플레이를 설치할 예정이다. 경기장 중앙 전광판을 비롯해 관중석 동서남북 방향에 초고화질 스크린 4개를 구축하고, 관객 입장 게이트에는 길이 65m에 달하는 대형 디스플레이를 조성해 스타디움의 새 상징으로 삼는다.

또 관람객 편의를 위해 내부 복도 등 관람객의 이동 동선 곳곳에 LG TV 100여대가 배치돼 어디서든 경기 하이라이트를 볼 수 있도록 한다. 시즌 종료 후에는 약 215㎡ 규모의 LED 전광판이 외벽에 추가 설치되며, 외부 광장에도 고해상도 스크린이 들어선다.

이범수 기자
2025-09-15 20면
위로