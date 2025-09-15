LG전자 초대형 디지털 사이니지, 美 NFL 볼티모어 홈구장에 공급

이미지 확대 LG전자가 미국 프로풋볼리그(NFL) 구단인 볼티모어 레이븐스의 홈구장에 설치할 초대형 디지털 사이니지.

2025-09-15 20면

LG전자가 미국프로풋볼(NFL) 명문 구단 볼티모어 레이븐스와 파트너십을 체결하고 홈구장에 초대형 디지털 사이니지를 공급한다고 14일 밝혔다.LG전자는 내년 시즌까지 메릴랜드주 M&T 뱅크 스타디움에 총 1115㎡ 규모의 첨단 디스플레이를 설치할 예정이다. 경기장 중앙 전광판을 비롯해 관중석 동서남북 방향에 초고화질 스크린 4개를 구축하고, 관객 입장 게이트에는 길이 65m에 달하는 대형 디스플레이를 조성해 스타디움의 새 상징으로 삼는다.또 관람객 편의를 위해 내부 복도 등 관람객의 이동 동선 곳곳에 LG TV 100여대가 배치돼 어디서든 경기 하이라이트를 볼 수 있도록 한다. 시즌 종료 후에는 약 215㎡ 규모의 LED 전광판이 외벽에 추가 설치되며, 외부 광장에도 고해상도 스크린이 들어선다.