[서울데이터랩]셀트리온 2.58% 하락하며 눈길 끌어

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]셀트리온 2.58% 하락하며 눈길 끌어

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-07 12:47
수정 2025-08-07 12:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 주요 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

7일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 70,100원으로 전 거래일 대비 1,300원(＋1.89%) 상승하며 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 상장주식수 5,919만6,638주에 외국인비율이 50.55%로 높은 수준을 보이며, PER은 13.58, ROE는 9.03이다. 거래량은 9,650,253주로 활발히 거래되고 있다. SK하이닉스(000660)는 현재가 258,750원으로 전 거래일 대비 0.10% 상승했다. 상장주식수 728만2주에 외국인비율이 55.14%이며, PER 7.25, ROE 31.06으로 재무적으로도 양호한 상태다.

LG에너지솔루션(373220)은 1.17% 상승한 388,500원, 삼성전자우(005935)는 1.59% 상승한 57,600원으로 거래되고 있으며, 현대차(005380)는 0.95% 상승한 212,500원을 기록하고 있다. 두산에너빌리티(034020)와 HD현대중공업(329180)은 각각 0.45% 및 2.79% 상승했다. 반면, 삼성바이오로직스(207940)는 0.39% 하락한 1,027,000원, 한화에어로스페이스(012450)는 0.64% 하락한 930,000원, KB금융(105560)은 1.38% 하락한 114,000원으로 약세를 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲0.20%, 셀트리온(068270) ▼2.58%, NAVER(035420) ▲1.20%, 한화오션(042660) ▲3.15%, 신한지주(055550) 0.00%, 삼성물산(028260) ▲0.43%, 한국전력(015760) ▲2.55%, 현대모비스(012330) ▲2.97%, 카카오(035720) ▲7.57%, HD한국조선해양(009540) ▲2.29% 등의 성적을 기록하고 있다.

시장 전반에서 상승세를 보이는 가운데, 카카오가 7.57%의 높은 상승률을 기록하며 주목받고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들은 대체로 안정적인 거래량을 바탕으로 상승하는 경향을 보였으며, PER과 ROE 지표도 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 특히 HD현대중공업과 현대모비스는 각각 2.79%와 2.97% 상승하며 긍정적인 주가 흐름을 이어가고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로