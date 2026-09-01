2027 충청 U대회 조직위원장에 염홍철 전 대전시장

지도부 공석 사태 해소, 대회 준비 속도 기대

이미지 확대 1일 취임한 염홍철 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원장 닫기 이미지 확대 보기 1일 취임한 염홍철 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원장

세줄 요약 염홍철 전 대전시장이 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원장에 취임했다. 7월 사퇴로 비어 있던 위원장과 부위원장 자리가 메워지며 준비 체계가 다시 가동된다. 염 위원장은 충청 4개 시도의 첫 공동 개최 의미를 강조하며 화합과 연대를 주문했다. 염홍철 전 시장, 조직위원장 취임

지도부 공백 해소, 준비 재가동

충청 4개 시도 첫 공동 개최 의미

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염홍철 전 대전시장이 2027 충청 유니버시아드대회(U대회) 조직위원장으로 1일 취임했다.7월 강창희 조직위원장과 이창섭 부위원장이 사퇴하며 발생한 지도부 공석 사태가 해소돼 대회 준비에 속도가 붙을 전망이다. 염 위원장은 이날 “충청 U대회는 대전·세종·충남·충북 등 충청권 4개 시도가 처음 개최하는 대규모 스포츠 행사”라며 “서로 다른 행정과 여건을 넘어 560만 충청인이 화합과 연대의 힘으로 만들어 가야 할 ‘메가 챌린지’”라고 강조했다.예산 부족과 개최 도시의 무관심 등을 에둘러 지적한 것으로 해석된다.염 위원장은 세 차례 대전시장을 역임하며 풍부한 행정 경험과 지역 현안에 대한 이해가 높은 것으로 평가된다. 정부와 충청권 지자체, 체육계, 국제대학스포츠연맹(FISU) 등 관계기관과의 협력을 이끌어갈 예정이다.조직위는 위원장 취임을 계기로 경기 운영과 선수촌, 수송, 숙박, 안전 등 분야별 준비 상황을 점검하고 세부 실행계획을 구체화할 계획이다.충청권 4개 시도가 공동 개최하는 충청 U대회는 내년 8월 1~12일 열린다. 전 세계 150여개 국에서 1만 5000여명의 선수가 참가해 18개 종목에서 경쟁을 펼칠 예정이다.