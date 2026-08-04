디펜딩 챔피언 고지원, 제주삼다수 마스터스 2연패할까

청정 제주에서 펼쳐지는 KLPGA 하반기 첫 승부

총 상금 10억원 규모… 우승상금 1억 8000만원

6일 개막… 갤러리 이벤트·버스킹 등 즐길 거리 다양

이미지 확대 제주도개발공사가 주최하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하반기 첫 정규대회인 ‘제13회 제주삼다수 마스터스’가 오는 6일부터 9일까지 나흘간 서귀포시 안덕면 테디밸리 골프앤리조트에서 열린다. 제주도개발공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도개발공사가 주최하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하반기 첫 정규대회인 ‘제13회 제주삼다수 마스터스’가 오는 6일부터 9일까지 나흘간 서귀포시 안덕면 테디밸리 골프앤리조트에서 열린다. 제주도개발공사 제공

세줄 요약 지난해 제주에서 생애 첫 우승을 거둔 고지원이 제주삼다수 마스터스 2연패에 도전한다. 하반기 첫 KLPGA 정규대회는 총상금 10억원 규모로 6일부터 나흘간 열리며, 갤러리 체험과 셔틀, 지역 상생 행사도 함께 진행된다. 고지원, 제주삼다수 마스터스 2연패 도전

총상금 10억원, 6~9일 테디밸리 개최

갤러리 체험·셔틀·상생 프로그램 마련

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 생애 첫 우승을 제주에서 일궈낸 고지원이 대회 2연패 도전에 나서 관심이 집중되고 있다.제주도개발공사가 주최하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하반기 첫 정규대회인 ‘제13회 제주삼다수 마스터스’가 오는 6일부터 9일까지 나흘간 서귀포시 안덕면 테디밸리 골프앤리조트에서 열린다고 4일 밝혔다.총상금 10억원, 우승상금 1억 8000만원 규모로 열리는 이번 대회는 디펜딩 챔피언 고지원의 타이틀 방어 여부다. 고지원은 지난해 이 대회에서 생애 첫 KLPGA 투어 우승을 차지했고, 올해 4월 ‘더 시에나 오픈 2026’에서도 정상에 오르며 통산 3승을 기록하는 등 상승세를 이어가고 있다.고지원은 “디펜딩 챔피언으로 처음 출전하는 대회인 만큼 남다른 마음으로 준비하고 있다”며 “지난해 우승의 좋은 기억을 이어 올해도 최고의 플레이로 좋은 결과를 만들겠다”고 말했다.추천선수 선발전에서는 프로 부문 1위 박은수가 출전권을 따냈다. 박은수는 “고향 제주에서 제주삼다수 마스터스에 참가하게 돼 설레는 마음으로 준비하고 있다”고 밝혔다. 아마추어 부문 1위 송민서도 “프로 선배들과 함께 경기하며 많이 배우고 성장하는 시간이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.대회장을 찾는 갤러리를 위한 즐길 거리도 풍성하다. 스탬프 투어와 퍼팅 이벤트, 룰렛 게임 등 다양한 체험 프로그램이 마련되며, 푸드트럭과 3·4라운드 버스킹 공연도 진행된다. 갤러리들은 테디밸리 골프앤리조트의 ‘19홀’에서 열리는 파3 콘테스트를 통해 대회 코스를 직접 체험하고 경품도 받을 수 있다.제주개발공사는 제주시와 서귀포시에서 무료 셔틀버스를 운영해 관람객들의 이동 편의를 제공한다. 또 AI 캐디빕 디자인 공모전에서 선정된 5개 작품을 실제 캐디들이 착용해 색다른 볼거리를 선사한다.지역 상생 프로그램도 마련됐다. 대회 기간 제주에서 구매한 영수증을 지참해 갤러리 플라자를 방문하면 제주삼다수 마스터스 기념품을 받을 수 있다.제주삼다수 관계자는 “정상급 선수들의 치열한 경쟁과 함께 제주를 찾은 관람객들이 골프와 축제를 함께 즐길 수 있는 대회가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역과 상생하며 제주의 가치를 널리 알리는 대표 스포츠 축제로 키워 나가겠다”고 말했다.