北 국가 틀더니 애국가 또 빼먹었다 日 대체 왜 이러나…이번엔 핸드볼서 발생

홍콩전서 양국 국가 모두 생략 사고

전광판에는 점수표기 오류 발생도

황당한 이계청 감독 “이런 적 처음”

이미지 확대 여자 핸드볼 대표팀 선수들이 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국과 홍콩의 경기에서 승리한 후 관중석을 향해 인사하고 있다. 2026.9.19 이나자와 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 여자 핸드볼 대표팀 선수들이 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국과 홍콩의 경기에서 승리한 후 관중석을 향해 인사하고 있다. 2026.9.19 이나자와 뉴시스

이미지 확대 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 여자 핸드볼 한국과 홍콩의 경기에서 전광판에 홍콩이 한국을 105-17로 이긴다고 잘못 표시되고 있다. 2026.9.19 이나자와 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 여자 핸드볼 한국과 홍콩의 경기에서 전광판에 홍콩이 한국을 105-17로 이긴다고 잘못 표시되고 있다. 2026.9.19 이나자와 뉴시스

세줄 요약 일본 아이치·나고야아시안게임 여자 핸드볼 한국-홍콩전에서 애국가와 중국 국가가 모두 연주되지 않는 사고가 발생했다. 전광판에는 31-31 동점이 잘못 표시되고 퇴장 카운터도 오류가 나는 등 운영 혼선이 이어졌다. 대한체육회는 조직위에 항의했고, 조직위는 사과했다. 애국가·중국 국가 미연주 사고 발생

전광판 점수·퇴장 카운터도 오류

대한체육회 항의, 조직위 사과

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애국가 대신 북한국가를 틀어 논란이 발생한 2026 아이치·나고야아시안게임에서 이번에는 애국가를 아예 틀지 않는 어처구니없는 사고가 발생했다. 게다가 점수까지 잘못 표기되면서 총체적 부실을 보여줬다.이계청 감독이 이끄는 여자 핸드볼 대표팀은 19일 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 열린 대회 풀리그 1차전에서 홍콩을 48-16(24-8 24-8)으로 대파했다. 경기 시작과 함께 5-2로 앞서간 한국은 홍콩을 2점에 묶어두고 내리 6골을 퍼부어 11-2로 달아나며 일찌감치 승패를 갈랐다. 한국은 이원정(9점·대구시청)과 전지연(8점·삼척시청) 두 날개 공격수가 활발하게 골을 넣었고 김민서(6점·삼척시청)와 우빛나(5점·서울시청)도 승리를 거들었다.기분 좋은 출발을 한 결과였지만 대회 조직위원회 측의 경기 진행은 이날도 엉망이었다. 경기 전 국민의례 때 애국가와 중국 국가 모두 연주되지 않았다. 이 감독은 경기 후 공동취재구역에서 “국제대회를 치르면서 국가가 나오지 않은 건 처음”이라며 “연습경기를 해도 국가는 튼다. 황당했다”고 말했다. 선수들은 국가가 나오지 않은 채 다음 순서로 넘어가자 주위를 두리번거리며 당황한 모습을 보이기도 했다.경기 중에도 운영상의 혼선은 이어졌다. 한국이 20점 차 이상 앞서고 있는 상황에서 전광판에 31-31 동점으로 잘못 표기됐고 선수 퇴장 카운터에도 오류가 발생했다. 류은희는 “전광판도 자꾸 잘못돼 흐름이 끊기는 영향이 있었다”고 털어놨다.전날 남자 하키 경기에서도 애국가 대신 북한 국가를 트는 황당한 사고가 발생한 바 있다. 한국과 방글라데시의 경기에서 국민의례를 준비하던 선수들은 북한 국가가 나오자 당황하는 모습을 보였다.대한체육회는 사안의 심각성을 인지하고 대회 조직위원회 측에 항의했다. 이에 조직위 관계자 2명이 한국 선수단 사무실을 방문해 국가 연주 오류에 대해 사과했다.유승민 대한체육회장은 “국가의 상징인 애국가가 잘못 연주되는 일은 국제종합스포츠대회에서 결코 있어서는 안 되는 일이며 이번 사안을 매우 엄중하게 보고 있다”며 “무엇보다 우리 선수들이 경기 외적인 문제로 영향을 받지 않고 경기에 온전히 집중할 수 있도록 선수단 보호와 지원에 최선을 다하는 한편, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 조직위원회 측에 철저한 원인 규명과 재발 방지 조치를 지속적으로 요구하겠다”고 말했다.