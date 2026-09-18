“중국인 관광객 제주서 안전 여행할 수 있게”…주한중국대사가 꺼낸 말

세줄 요약 위성곤 제주지사가 다이빙 주한중국대사를 만나 관광·해운·에너지 협력을 논의했다. 중국인 관광객은 올해 186만명을 넘었고, 제주도는 크루즈 확대와 제주~칭다오 항로 정상화를 요청했다. 양측은 신재생에너지와 미래산업 교류도 넓히기로 했다. 중국인 관광객 안전 여행 협조 요청

제주~칭다오 항로 정상화 논의 진행

크루즈 확대·신재생에너지 협력 제안

이미지 확대 2015년 5월 16일 제주를 처음 찾은 중국 국적 크루즈 스카이씨 골든 에러호에서 중국인 관광객들이 걸어 나오고 있다. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 2015년 5월 16일 제주를 처음 찾은 중국 국적 크루즈 스카이씨 골든 에러호에서 중국인 관광객들이 걸어 나오고 있다. 제주관광공사 제공

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다이빙 주한중국대사가 “중국에서 제주의 지명도는 서울보다 높다”고 말했다. 올해 제주를 찾은 중국인 관광객이 이미 180만명을 넘어선 가운데, 제주도는 중국 측에 크루즈 관광 확대와 제주~칭다오 항로 정상화를 위한 협조를 요청했다.18일 제주도에 따르면 위성곤 제주특별자치도지사는 전날 서울 주한중국대사관에서 다이빙 대사를 만나 관광과 해운, 신재생에너지 등 제주와 중국 간 협력 방안을 논의했다.이 자리에서 다이빙 대사는 “중국에서 제주의 지명도는 서울보다 높다”며 중국인 관광객들이 제주에서 안전하게 여행할 수 있도록 지속적인 관심을 가져달라고 요청했다.실제로 중국은 제주 관광시장의 핵심 축이다. 제주관광공사에 따르면 올해 들어 지난달 말까지 제주를 찾은 중국인 관광객은 186만여명으로 집계됐다. 이 가운데 크루즈를 이용해 제주를 찾은 관광객만 38만여명에 달한다.위 지사는 중국 주요 도시와 제주를 잇는 크루즈 협력을 확대해 제주를 동북아 크루즈 관광의 주요 거점으로 키우겠다는 구상을 밝혔다.운항 정상화가 지연되고 있는 제주~칭다오 항로도 주요 의제로 올랐다.위 지사는 “제주~칭다오 항로는 양국 교류의 통로”라며 “제주도와 중국 측 선사가 진행 중인 협상이 조속히 마무리돼 노선이 정상적으로 운영될 수 있도록 관심을 가져달라”고 말했다.제주도는 현재 선사 측과 항로 운항에 따른 손실 보전 규모를 놓고 협상하고 있다. 기존에는 3년간 최대 219억원을 지원하는 방안이 거론됐지만, 이를 연간 50억원 미만으로 줄이는 방안을 두고 조율 중이다.제주도는 항로가 정상화되면 화물 운송뿐 아니라 중국 관광객 유치와 문화 교류 확대에도 도움이 될 것으로 보고 있다.다이빙 대사도 “제주~칭다오 항로는 양국 발전을 위해 성공해야 하는 프로젝트”라며 “지속 가능한 운영을 위해 함께 노력할 필요가 있다”고 말했다. 이어 위 지사의 요청을 중국 측에 전달하겠다고 밝혔다.양측은 신재생에너지 분야의 협력 확대도 논의했다. 위 지사는 제주가 2035년 탄소중립을 목표로 재생에너지와 해상풍력 보급을 확대하고 있다며 관련 기술과 경험을 가진 중국 기업과의 교류를 제안했다.위 지사는 오는 11월 4일 제주에서 열리는 ‘한중 미래발전 제주-중국 교류주간’에 다이빙 대사를 초청했다. 행사에서는 인공지능(AI)과 신재생에너지 등 미래 산업 분야의 협력 방안이 논의될 예정이다.다이빙 대사는 제주와 중국 하이난이 모두 섬이라는 공통점이 있다며 교류 확대를 제안했다. 위 지사에게는 중국 보아오포럼을 찾아 하이난 자유무역항의 발전상을 직접 살펴볼 것을 권했다.