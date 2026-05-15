이상현 대한사이클연맹 회장, 아이치·나고야AG 선수단장에

세줄 요약
- 이상현, 아시안게임 선수단장 선임
- 국제대회 경험·행정 역량 종합 고려
- 반기문 전 총장 명예 고문 위촉
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이상현 2026 아이치·나고야아시안게임 대한민국 선수단장. 대한체육회 제공
이상현 대한사이클연맹 회장이 오는 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단장으로 선임됐다.
대한체육회는 국제대회 경험과 스포츠 행정 역량, 한국 스포츠 발전 기여도 등을 종합적으로 고려해 이 회장을 이번 아시안게임 선수단장으로 선임했다고 15일 밝혔다. 이 단장은 대회 기간 중 국제 스포츠 외교 일정에 참석, 종목별 경기 현장을 직접 점검하고 선수 보호 및 경기력 지원 등 선수단 운영 전반을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.
이 단장은 2022 항저우 아시안게임과 2024 파리 올림픽에서 대한민국 선수단 부단장을 맡았다. 대한하키협회장과 아시아하키연맹 부회장을 역임했다. 외조부 고 구태회 전 대한역도연맹 회장, 부친 이인정 전 대한산악연맹 회장에 이어 한국 체육계 최초로 3대째 올림픽 종목 단체장을 맡고 있기도 하다.
현재 세계사이클연맹(UCI) 솔리다리티 위원, 아시아사이클연맹(ACC) 협력집행위원으로 활동 중이다. 또 국립합창단 이사장, 문화유산국민신탁 이사장, 서울시선거관리위원회 위원으로 활동하고 있다.
이 단장은 “대한민국 선수단이 최고의 환경에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 현장 중심의 체계적인 지원에 모든 역량을 집중하겠다”며 “자긍심을 갖고 대회에 임해 대한민국 스포츠의 저력을 아시아와 일본에 보여주도록 책임감 있게 이끌 것”이라고 포부를 밝혔다.
아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”
서울시의회 아이수루 의원(문화체육관광위원회 부위원장)은 13일 서울시의회 본회의장에서 몽골 울란바토르시 항올구의회 대표단(Representative of the Khan-Uul District Citizens’ Representative Khural)과 면담을 갖고, 문화·교육 분야 협력과 지방외교 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다. 특히 몽골의 수도인 울란바토르시 항올(Khan-Uul)구는 면적 503㎢, 약 32만명(2026년 기준)의 인구를 보유한 지역으로 신도시 및 공항 등 산업시설 밀집 지역이자 울란바토르 내에서도 신흥 주거지역으로 빠르게 성장하고 있는 곳이다. 몽골 항올구의회는 이미 서울 강남구·광진구, 부산 해운대구, 경남 함안군, 울산 남구 등 국내 주요 지자체와 자매우호 결연을 맺고 활발한 교류를 이어오고 있는 핵심 파트너다. 이날 방문한 6명의 대표단은 서울시의회의 선진 의정 운영 시스템과 문화·교육 정책, 도시 발전 사례를 직접 살피며 양 도시 간 실질적인 협력 가능성을 타진했다. 아이수루 의원은 환영 인사를 통해 “대한민국과 몽골은 오랜 우정과 협력의 역사를 이어온 중요한 동반자”라며 “몽골과 한국은 오래전부터 이어져 온 깊은 관계
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아울러 대한체육회는 이날 이사회에서 제42대 집행부 초대 명예 고문으로 반기문 전 유엔 사무총장을 위촉했다. 2017년 국제올림픽위원회(IOC) 윤리위원장으로 선출되고 2025년 IOC 명예 위원으로 추대된 반 명예 고문은 국제 스포츠 외교력 강화와 윤리적 스포츠 환경 조성에 나설 예정이다.
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