와우매니지먼트그룹, 국내 최대 규모 ‘한강공원 광나루 피클볼장’ 개방

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‘한강공원 광나루 피클볼장’ 전경. 와우매니지먼트그룹 제공
서울시가 조성한 국내 최대 규모 ‘한강공원 광나루 피클볼장’ 운영사업자인 와우매니지먼트그룹이 일반 시민들에게 시설을 정식 개방한다고 16일 밝혔다.
피클볼은 테니스, 배드민턴, 탁구의 장점을 결합한 라켓 스포츠다. 규칙이 간단하고 배우기 쉬워 어린이부터 시니어까지 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 게 특징이다. 미국을 중심으로 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 스포츠지만, 국내에서는 아직 도입 초기 단계다.
이날 정식 개방한 한강공원 광나루 피클볼장은 총 14면, 3420㎡ 면적의 국내 최대 규모 피클볼 전용 시설이다. 서울 강동구 암사동 한강공원 광나루 지구 내에 있어 ‘한강변’이라는 뛰어난 입지와 접근성을 자랑한다.
와우매니지먼트그룹은 지난 달 서울시가 진행한 운영사업자 선정 입찰을 통해 최종 사업자로 선정돼 2029년 4월까지 3년간 시설을 운영한다. 피클볼과 관광을 결합해 한강공원 광나루 피클볼장이 해외 관광객이 찾는 스포츠 명소가 될 수 있도록 할 계획이다.
장상진 와우매니지먼트그룹 대표는 “한강공원 광나루 피클볼장이 서울시민에게 쾌적하고 즐거운 생활체육 공간이 될 수 있도록 노력하겠다”면서 “피클볼이 한국에서 저변을 확대할 수 있도록 미래한강본부와 협력해 다양한 시민 체험 프로그램을 마련하겠다”고 밝혔다.
문성호 서울시의원 “CCTV 설치, 구 서울여상 보도육교 개축 E/L 설치 등 서울시 특교 22억원 확보”
서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 홍제·홍은권역 방범용 CCTV 설치, 구 서울여상 보도육교 개축공사 엘리베이터 설치, 인왕산 이음길과 안산 황톳길 보수 등을 위한 서울시 특별교부금 총 22억여 원을 확보했다. 문 의원은 지난 13일 서대문구에 해당 예산이 교부됐음을 알리며, 마지막까지 지역 발전을 위한 예산과 서울시 특교금을 확실하게 확보하겠다고 약속했다. 그는 서대문구에 교부된 서울시 특교금 총 22억여 원에 대해 설명하며, 지난해 발생한 ‘홍제동 어린이 유괴미수 사건’의 후속 보완 조치인 방범용 CCTV 증설이 이뤄지고 있다고 전했다. 문 의원에 따르면 이번 특교금으로 CCTV가 추가 설치되는 지역은 홍제동 278-14 일대, 홍제동 381 일대, 홍은동 453-1 일대 등이다. 그는 회전형과 고정형 방범용 CCTV 설치를 통해 안전 사각지대를 최소화하겠다고 다짐했다. 본인의 지역구가 아니지 않냐는 서울시 관계자의 질문에는 “인접 지역이지만 작년 모두를 놀라게 했던 유괴미수 사건이 다시는 일어나지 않게 하겠다는 마음으로 확보에 힘을 보탰다”고 소회를 밝혔다. 이어 안산초등학교 학생들의 안전한 등하교와 무악재 주민들의 안전한 보행을 위해 구
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한강공원 광나루 피클볼장은 서울특별시 공공서비스예약 (yeyak.seoul.go.kr)을 통해 이용할 수 있다.
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