[서울데이터랩] 코스닥 1179.03으로 마감…개인 순매수에도 상승폭 제한

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21일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 4.18포인트(0.36%) 오른 1179.03에 마감했다. 지수는 1186.23에 출발해 장중 1187.00까지 올랐지만, 이후 상승폭을 일부 반납하며 1172.18까지 밀리기도 했다.수급별로는 개인이 5010억원을 순매수하며 지수 방어에 나섰다. 반면 외국인은 3494억원, 기관은 1212억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 32억원 매도, 비차익거래 3395억원 매도 등 전체 3427억원 순매도로 집계됐다.시장 전반에서는 하락 종목 수가 더 많았다. 코스닥시장에서는 상승 624종목, 하락 964종목, 보합 95종목으로 나타났고, 상한가 14종목, 하한가 종목은 없었다. 거래량은 15억 5844만 5000주, 거래대금은 15조 8338억 1400만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목의 흐름은 엇갈렸다. 에코프로(086520)는 5.21% 오른 16만 3700원, 에코프로비엠(247540)은 5.00% 오른 22만 500원으로 강세를 보였다. 리노공업(058470)도 1.63% 상승한 11만 8500원에 마쳤다. 반면 알테오젠(196170)은 0.67% 내린 36만 9000원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.15% 하락한 60만 1000원, 삼천당제약(000250)은 0.42% 내린 47만 5500원으로 거래를 마감했다. 에이비엘바이오(298380)는 2.68%, 코오롱티슈진(950160)은 5.75%, HLB(028300)는 1.27%, 리가켐바이오(141080)는 2.95% 각각 하락했다.개별 종목별로는 정원엔시스와 씨아이에스가 각각 29.96% 올라 상한가를 기록했고, 주성엔지니어링은 29.95%, 한중엔시에스와 에이에프더블류는 각각 29.93% 상승했다. 반면 에프엔씨엔터는 15.84% 하락했고, 라닉스는 15.29%, 한국정보통신은 14.33%, 와이바이오로직스는 14.03%, 지놈앤컴퍼니는 13.25% 각각 내렸다.이날 코스닥은 개인 매수세에 힘입어 4거래일 연속 상승 마감했지만, 외국인과 기관의 동반 매도와 하락 종목 우위 흐름 속에 지수 상단은 제한된 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]