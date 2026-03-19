체육공단, 스포츠산업 선도 기업 육성 지원 사업 참여기업 모집

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체육공단, 스포츠산업 선도 기업 육성 지원 사업 참여기업 모집

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-03-19 14:28
수정 2026-03-19 14:28
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국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 19일 국내 중소 스포츠 기업의 국제 경쟁력 강화를 위해 추진 중인 ‘2026 스포츠산업 선도기업 육성 지원 사업’에 참여할 기업을 추가로 모집한다고 밝혔다.

이번 추가 모집을 통해 모두 3개 내외의 기업을 선정할 예정으로 선정된 기업은 사업 고도화(제품 개발 및 개선, 지식 재산권 취득 등), 판로 개척(홍보·광고 영상 제작 등) 및 해외 진출 기반 강화(해외 입점 등) 등 다양한 지원을 연차 평가를 거쳐 최대 3년간 받을 수 있다.

최근 3년 가중평균 매출액 80억 원 초과 1500억 원 이하의 제조업과 30억 원 초과 600억 원 이하의 서비스·시설업을 영위하는 기업이 신청할 수 있다. 전체 매출액 중 스포츠산업(용품 제조·서비스·시설) 비중이 10% 이상이고 동 분야 3년 이상의 경력을 보유한 국내 기업이어야 한다. 다음 달 3일까지 스포츠산업지원 누리집에서 온라인으로 신청할 수 있으며 자세한 내용은 해당 누리집에서 확인하면 된다.

이제훈 전문기자
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