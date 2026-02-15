김민재 “독주 굳힌다” vs 최성민 “입대 전 마지막 불꽃”…설날 씨름대회 백두급 빅뱅

이미지 확대 지난해 태안에서 열린 설날장사 씨름대회 백두장사 결정전에서 최성민(태안군청) 장사와 김민재(영암군청) 장사가 겨루고 있다. 태안군청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 태안에서 열린 설날장사 씨름대회 백두장사 결정전에서 최성민(태안군청) 장사와 김민재(영암군청) 장사가 겨루고 있다. 태안군청 제공

이미지 확대 2023 민속씨름 안산김홍도대회 백두급에서 우승한 김민재. 대한씨름협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 2023 민속씨름 안산김홍도대회 백두급에서 우승한 김민재. 대한씨름협회 제공

이미지 확대 15일 대전 국립 한밭대 체육관에서 열린 2025 민속씨름리그 2차 유성온천장사씨름대회 백두급에서 장사에 오른 최성민. 대한씨름협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 15일 대전 국립 한밭대 체육관에서 열린 2025 민속씨름리그 2차 유성온천장사씨름대회 백두급에서 장사에 오른 최성민. 대한씨름협회 제공

2026년 민속씨름의 시작을 알리는 설날장사 씨름대회에서 최중량급인 백두급(140kg 이하) 2002년생 라이벌 김민재(영암군민속씨름단)와 최성민(태안군청)이 또 한 번 힘과 기술의 맞대결을 펼칠 전망이다. 지난해를 생애 세 번째 천하장사 등극으로 마무리한 김민재는 ‘백두급 독주 체제’를 구축한다는 각오로 모래판에 오르며, 최성민은 ‘홈그라운드’인 태안에서 열리는 대회에서 군 입대 전 마지막 불꽃을 피운다.지난 12일 태안종합실내체육관에서 개막한 ‘2026 태안 설날장사 씨름대회’는 14일 소백장사와 15일 태백장사 결정전에 이어 16일 금강장사, 17일(설날) 한라장사, 18일 백두장사 결정전 순으로 펼쳐진다.씨름 팬들의 관심사는 단연 고교 시절부터 백두장사 경쟁을 펼쳐온 김민재와 최성민의 대결 성사 여부다. 설날 대회에선 2022년 최성민이 최정상에 섰고, 2023년 김민재가 타이틀을 가져왔다.이어 2024년 대회에선 두 선수가 결승에서 맞붙어 최성민이 3승 2패로 웃었고 지난해는 또다시 결승에서 만나 이번엔 김민재가 3승 무패로 설욕했다.다만 올해는 대진표상 두 선수가 결승이 아닌 준결승에서 맞붙게 될 전망이다. 최성민은 태안에서 열리는 대회에서 시드 배정을 받아 32~16강전을 건너뛰며 4강전으로 직행했고, 3조에 배정된 김민재는 이변이 없다면 4강전에서 그를 만나 ‘미리 보는 결승전’ 승부를 벌이게 된다.둘은 고교 시절부터 라이벌 구도를 형성했고 당시에는 최성민이 김민재에 앞섰다. 그는 태안고 3학년이던 2020년 천하장사 대회 준우승을 차지하며 파란을 일으켰다. 고교생이 천하장사 결승에 오른 건 백승일 이후 27년 만이었다. 최성민은 이듬해 곧바로 민속 무대에 뛰어들어 2년 동안 백두장사를 네 차례 차지했다.여수공고를 졸업하며 울산대로 진학한 김민재는 2학년이던 2022년 6월 단오 대회에서 생애 첫 백두장사에 올랐고 그해 11월 천하장사 대회마저 제패했다. 대학생 천하장사는 이만기 이후 37년 만이었다.이후 그는 ‘씨름 괴물’로 급성장하며 연승 가도를 달렸고, 지난해에는 넷플릭스 글로벌 시청률 1위를 기록한 ‘피지컬: 아시아’에서 장사 특유의 괴력을 뽐내며 국제적으로 이름을 알리기도 했다.이런 김민재에게 최성민은 여전히 넘어야 할 산이다. 특히 최성민은 이번 대회가 자신의 고향에서 열리는 데다 입대 전 마지막 민속씨름 무대라 각오가 남다르다. 그는 지난해 12월 문경대회 백두급 우승 직후 인터뷰에서 “내년에는 설날 대회를 마치고 입대를 할 예정이라 마무리를 잘하고 군 복무까지 잘 마치고 싶다”고 밝혔다.