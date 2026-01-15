中 커제 울렸던 신민준, 日 1인자도 꺾었다…5년 만에 왕좌 탈환

LG배 최종국서 승리하며 우승 거둬
충격 역전패 상처 극복…내리 2연승
한국, 전체 30회 중 15번째 우승 달성
스승 이세돌 9단 현장 찾아 응원 펼쳐
신민준 9단이 15일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 제30회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 최종국에서 승리한 후 소감을 말하고 있다. 2026.1.15 한국기원 제공
신민준 9단이 28년 만에 성사된 LG배 한일 결승전에서 우승했다. 5년 전 같은 대회에서 중국 최강 기사 커제 9단을 상대로 승리했던 그가 이번엔 일본 1인자 이치리키 료 9단에게도 승리를 거두며 중국과 일본 최강자를 꺾는 역사를 썼다.
신 9단은 15일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 제30회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 최종국에서 이치리키 9단을 상대로 218수 만에 백 불계승을 거뒀다.
초중반 팽팽한 균형을 잃지 않았던 국면은 흑을 잡은 이치리키 9단이 중앙 백대마를 공격하며 격전이 시작됐다. 어려운 전투였지만 신 9단은 대마가 사는 길을 정확하게 찾아 실리로 크게 이득을 보며 승기를 잡았고 이후 격차가 더욱 벌어지자 결국 이치리키 9단이 패배를 선언했다. 이날 승리로 상대 전적도 2승 2패로 균형을 맞췄다.
이번 대회에서 신 9단이 써 내려간 서사를 보면 이번 우승이 더 감동적이다. 신 9단은 인공지능(AI) 예측 승률이 99%까지 치솟았던 1국에서 막판 대역전패를 당하며 내상을 입었다. 다행히 2국에서 만회에 성공했고 이날 최종국마저 승리하며 5년 만에 LG배 우승컵을 다시 들어 올렸다. 두 번의 메이저 세계대회 우승 모두 LG배에서 이루며 LG배의 강자임을 보여줬다.
국후 신 9단은 “1국에서 대역전패를 당하고 이번에 우승은 힘들지 않을까 생각했는데 오늘 힘든 대국을 이겨내며 우승해서 정말 기쁘다”면서 “최근 성적이 좋지 않아서 승리에 대한 확신이 없었는데 운이 많이 따른 것 같고 응원해주신 바둑 팬들 덕분에 승리할 수 있었던 것 같다”고 말했다. 새해 시작을 기분 좋게 시작한 만큼 다른 세계대회에서 성적을 내겠다는 포부도 밝혔다.
신 9단의 우승으로 한국은 LG배 통산 15회 우승을 기록했다. 일본 출신 기사로 첫 LG배 우승에 도전했던 이치리키 9단은 아쉽게 물러나게 됐다. 일본은 LG배에서 그간 두 차례 우승했지만 대만 출신의 왕리청 9단, 장쉬 9단이 세운 기록이 순수 일본인 기사의 우승은 아직 없다.
이날 현장에는 신 9단의 스승인 이세돌 9단도 찾아 눈길을 끌었다. 신 9단은 과거 약 5개월간 이 9단과 숙식을 함께하며 가르침을 받은 바 있다. 신 9단은 이번 우승으로 상금 3억원을 받는다.
