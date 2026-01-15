中 커제 울렸던 신민준, 日 1인자도 꺾었다…5년 만에 왕좌 탈환

LG배 최종국서 승리하며 우승 거둬

충격 역전패 상처 극복…내리 2연승

한국, 전체 30회 중 15번째 우승 달성

스승 이세돌 9단 현장 찾아 응원 펼쳐

신민준 9단이 15일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 제30회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 최종국에서 승리한 후 소감을 말하고 있다. 2026.1.15 한국기원 제공

신민준 9단이 28년 만에 성사된 LG배 한일 결승전에서 우승했다. 5년 전 같은 대회에서 중국 최강 기사 커제 9단을 상대로 승리했던 그가 이번엔 일본 1인자 이치리키 료 9단에게도 승리를 거두며 중국과 일본 최강자를 꺾는 역사를 썼다.신 9단은 15일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 제30회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 최종국에서 이치리키 9단을 상대로 218수 만에 백 불계승을 거뒀다.초중반 팽팽한 균형을 잃지 않았던 국면은 흑을 잡은 이치리키 9단이 중앙 백대마를 공격하며 격전이 시작됐다. 어려운 전투였지만 신 9단은 대마가 사는 길을 정확하게 찾아 실리로 크게 이득을 보며 승기를 잡았고 이후 격차가 더욱 벌어지자 결국 이치리키 9단이 패배를 선언했다. 이날 승리로 상대 전적도 2승 2패로 균형을 맞췄다.이번 대회에서 신 9단이 써 내려간 서사를 보면 이번 우승이 더 감동적이다. 신 9단은 인공지능(AI) 예측 승률이 99%까지 치솟았던 1국에서 막판 대역전패를 당하며 내상을 입었다. 다행히 2국에서 만회에 성공했고 이날 최종국마저 승리하며 5년 만에 LG배 우승컵을 다시 들어 올렸다. 두 번의 메이저 세계대회 우승 모두 LG배에서 이루며 LG배의 강자임을 보여줬다.국후 신 9단은 “1국에서 대역전패를 당하고 이번에 우승은 힘들지 않을까 생각했는데 오늘 힘든 대국을 이겨내며 우승해서 정말 기쁘다”면서 “최근 성적이 좋지 않아서 승리에 대한 확신이 없었는데 운이 많이 따른 것 같고 응원해주신 바둑 팬들 덕분에 승리할 수 있었던 것 같다”고 말했다. 새해 시작을 기분 좋게 시작한 만큼 다른 세계대회에서 성적을 내겠다는 포부도 밝혔다.신 9단의 우승으로 한국은 LG배 통산 15회 우승을 기록했다. 일본 출신 기사로 첫 LG배 우승에 도전했던 이치리키 9단은 아쉽게 물러나게 됐다. 일본은 LG배에서 그간 두 차례 우승했지만 대만 출신의 왕리청 9단, 장쉬 9단이 세운 기록이 순수 일본인 기사의 우승은 아직 없다.이날 현장에는 신 9단의 스승인 이세돌 9단도 찾아 눈길을 끌었다. 신 9단은 과거 약 5개월간 이 9단과 숙식을 함께하며 가르침을 받은 바 있다. 신 9단은 이번 우승으로 상금 3억원을 받는다.