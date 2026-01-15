혼마골프, 쉽고 강력한 차세대 모델 ‘비즐4(BeZEAL4)’ 출시

이미지 확대 혼마골프가 출시하는 ‘비즐4(BeZEAL4)’ . 혼마골프 제공. 닫기 이미지 확대 보기 혼마골프가 출시하는 ‘비즐4(BeZEAL4)’ . 혼마골프 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

골프 브랜드 혼마골프가 비즐(BeZEAL) 시리즈의 새로운 모델 비즐4(BeZEAL4)를 출시한다.비즐4는 세련된 디자인과 강력한 퍼포먼스를 동시에 갖춘 모델이며 드라이버를 비롯해 페어웨이 우드, 유틸리티, 아이언으로 구성됐다.비즐4는 아마추어 골퍼의 탄도와 직진성, 비거리 고민을 해결하기 위해 개발됐다.이상적인 탄도와 안정적인 직진성, 향상된 비거리를 더 쉽고 일관되게 구현하는 데 초점을 맞췄다.최신 셀 카본 크라운 구조를 비롯한 혼마골프의 최신 기술을 적용해 직진성은 물론 관용성과 타구감 등이 향상됐다.볼이 뜨지 않거나 방향성이 불규칙한 골퍼, 스핀량이 적은 골퍼에게도 안정적인 플레이를 지원한다.드라이버는 남, 여의 스윙 특성과 퍼포먼스 니즈를 반영해 차별화된 헤드 구조로 설계됐다.저중심 설계를 바탕으로 높은 관성 모멘트를 구현해 미스샷에서도 비거리와 방향성 손실을 최소화하며, 솔 후방에 웨이트를 전략적으로 배치해 볼을 쉽게 띄워 안정적인 비거리와 직진성을 구현한다.페어웨이 우드는 안정적인 방향성을 원하는 골퍼에게 최적화된 설계가 돋보인다. 솔 후방에 웨이트를 전략적으로 배치해 관성모멘트를 높임으로써 헤드의 불필요한 흔들림을 억제해 직진성이 강한 안정적인 탄도를 제공한다.아이언 역시 쉽고 편안하게 큰 비거리를 만드는 데 집중했다.헤드 후방의 입체 엠블럼 구조가 임팩트 시 진동을 효과적으로 흡수해 향상된 타구감과 타구음을 제공하고 와이드 솔 설계는 미스샷 발생을 줄이고 러프에서도 안정적으로 빠져나올 수 있도록 돕는다. 페이스 역시 고강도 소재로 반발력을 높여서 비거리를 크게 늘렸다.