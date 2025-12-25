이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
“추위쯤이야”… 물폭탄 세례
전미대학미식축구(NCAAF) 오하이오 밥캣츠 선수들이 23일(현지시간) 미국 텍사스주 프리스코에 있는 포드 센터 앳 더 스타 경기장에서 경기를 마친 뒤 존 하우저 감독에게 대형 커피 컵으로 물을 뿌리며 즐거워하고 있다. 오하이오는 이날 UNLV 레벨스를 상대로 17대10으로 승리하며 ‘스쿠터스 커피 프리스코 볼’ 경기에서 우승했다.
프리스코 AFP 연합뉴스
프리스코 AFP 연합뉴스
전미대학미식축구(NCAAF) 오하이오 밥캣츠 선수들이 23일(현지시간) 미국 텍사스주 프리스코에 있는 포드 센터 앳 더 스타 경기장에서 경기를 마친 뒤 존 하우저 감독에게 대형 커피 컵으로 물을 뿌리며 즐거워하고 있다. 오하이오는 이날 UNLV 레벨스를 상대로 17대10으로 승리하며 ‘스쿠터스 커피 프리스코 볼’ 경기에서 우승했다.
프리스코 AFP 연합뉴스
2025-12-25 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
오하이오 밥캣츠가 상대한 팀은?