10대 증권사, 1분기 ‘빚투 이자’로 6000억 벌었다

1년 새 56% 급증… 순이익의 14%

세줄 요약 국내 증시 강세에 빚투가 역대 최고 수준으로 늘며 10대 대형 증권사가 올해 1분기 신용거래융자 이자로 6000억원을 벌어들였다. 이는 전년 동기보다 55.9%, 직전 분기보다 14.0% 늘어난 규모다. 빚투 급증, 증권사 이자수익 6000억 기록

코스피 급등, 신용거래융자 잔고 31조 돌파

순이익 대비 이자수익 비중은 13.8%로 하락

2026-05-18 B2면

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국내 증시 강세로 ‘빚투’(빚을 내 투자)가 역대 최고 수준으로 늘면서 주요 증권사들이 올해 1분기 신용거래융자 이자로만 6000억원을 벌어들인 것으로 나타났다.17일 금융투자업계와 각 증권사 분기보고서 등에 따르면 자기자본 기준 국내 10개 대형 증권사(미래에셋·한국투자·삼성·KB·NH·신한·메리츠·키움·하나·대신)의 올해 1분기 신용거래융자 이자수익은 총 6000억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 3846억원보다 55.9%, 직전 분기인 지난해 4분기 5262억원보다 14.0% 증가한 규모다. 신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액으로, 빚투 흐름을 보여 주는 지표로 여겨진다.코스피가 연초 대비 90.32% 급등하는 등 세계 주요국 중 수익률 1위를 기록하면서 신용거래융자 잔고도 크게 늘었다. 올해 1분기 1일 평균 신용거래융자 잔고는 31조 126억원으로 분기 평균 기준 처음 30조원을 넘어섰고, 지난해 1분기보다 79.3%, 지난해 4분기보다 19.2% 늘었다.10개 대형 증권사의 신용거래융자 잔고가 업계 전체의 약 70~80%를 차지하는 점을 감안하면 이들 증권사의 1분기 평균 잔고는 약 21조~25조원 수준으로 추산된다. 평균 연 8~9%대 금리가 적용된 셈이다. 증권사 금리는 융자 기간에 따라 연 5% 안팎에서 최장기간에는 10%에 가까운 수준까지 적용된다.증권사 순이익에서 신용거래융자 이자수익이 차지하는 비중은 작아졌다. 10개 증권사의 올해 1분기 당기순이익은 4조 3320억원으로, 신용거래융자 이자수익은 이 중 13.8%를 차지했다. 지난해 같은 기간 18.7%보다 4.9%포인트 낮다. 회사별로는 순이익 대비 비중이 25%를 웃돈 곳도, 10%에 못 미친 곳도 있었다.