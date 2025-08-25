국민체육진흥공단, 하나금융그룹과 체육인 복지 증진 위한 업무협약 체결

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단은 25일 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위해 하나금융그룹과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 체육인을 위한 ‘우대 제휴카드 발급·운영’, ‘안정적 은퇴 설계를 위한 금융자산 관리 서비스 제공’, ‘진로 다변화 및 자립역량 강화를 위한 금융 분야 협력’과 함께 스포츠산업 융자·금융 지원 확대 등 다양한 협력 사업을 추진할 수 있게 됐다.
‘체육인복지법’에 따른 등록 체육인을 대상으로 발급되는 ‘체육인 우대 제휴카드’는 제휴사업장에서 다양한 할인과 혜택을 받을 수 있다. 특히 생활·소비 경향 등 카드 이용 빅데이터 분석을 통한 체육인 맞춤형 복지정책 개발에도 도움이 될 것으로 기대된다.
하형주 이사장은 “스포츠와 금융이 만나 체육인과 스포츠 기업의 든든한 동반자가 되는 의미 있는 출발점”이라며 “빅데이터 기반 맞춤형 복지와 스포츠산업의 지속 가능한 발전을 위해 긴밀한 협력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지