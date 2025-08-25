국민체육진흥공단, 하나금융그룹과 체육인 복지 증진 위한 업무협약 체결

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국민체육진흥공단, 하나금융그룹과 체육인 복지 증진 위한 업무협약 체결

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-08-25 19:09
수정 2025-08-25 19:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 25일 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위해 하나금융그룹과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 체육인을 위한 ‘우대 제휴카드 발급·운영’, ‘안정적 은퇴 설계를 위한 금융자산 관리 서비스 제공’, ‘진로 다변화 및 자립역량 강화를 위한 금융 분야 협력’과 함께 스포츠산업 융자·금융 지원 확대 등 다양한 협력 사업을 추진할 수 있게 됐다.

‘체육인복지법’에 따른 등록 체육인을 대상으로 발급되는 ‘체육인 우대 제휴카드’는 제휴사업장에서 다양한 할인과 혜택을 받을 수 있다. 특히 생활·소비 경향 등 카드 이용 빅데이터 분석을 통한 체육인 맞춤형 복지정책 개발에도 도움이 될 것으로 기대된다.

하형주 이사장은 “스포츠와 금융이 만나 체육인과 스포츠 기업의 든든한 동반자가 되는 의미 있는 출발점”이라며 “빅데이터 기반 맞춤형 복지와 스포츠산업의 지속 가능한 발전을 위해 긴밀한 협력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로