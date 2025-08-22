쓱!싹! 혁신 쓸어내기?… 컬링연맹 올림픽 앞 감독 선임 ‘시끌’ [타임아웃]

이미지 확대 컬링.

2025-08-22

대회 상금 지연 지급으로 홍역을 앓았던 대한컬링연맹이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 6개월 앞두고 대표팀 감독 선임 문제로 잡음이 생겨 우려를 낳고 있다. 최근 장기 발전 전략과 5대 혁신·비전 선포식까지 열고 여자 대표팀의 경우 동계올림픽 금메달 획득이라는 야심 찬 목표를 제시했지만 빛이 바랄지도 모른다는 지적이 나온다.연맹 경기력향상위원회는 지난 12일 여자 대표팀 감독에 지원한 A씨에 대한 심의 의결을 거친 결과, 대표팀 감독으로 부적절하다고 판단해 부결했다. 단독 지원인데다 면접까지 거쳐 선임이 무난할 것이라는 전망이 뒤집힌 것이다. 한 지방자치단체 팀 감독인 A씨는 2014년부터 지자체로부터 지원받은 선수용 승합차 3대를 출퇴근과 가족 이동, 골프장 이용 등 사적 용도로 무단 사용했다는 의혹을 받고 있다. A씨는 관련 의혹을 강하게 부인한 것으로 알려졌다.그러나 경기력향상위는 A씨의 소명이 충분치 않다고 보고 캐나다 등에서 외국인 사령탑을 선임하는 방향으로 선회했다. 연맹 관계자는 19일 “이달 안으로 이사회를 열어 A씨의 대표팀 감독 선임 여부에 대해 최종 결론을 내릴 것”이라면서도 “경기력향상위에서 부적절하다고 결론 난 상황이라 이를 뒤집기는 어려운 상황”이라고 말했다. 여자 대표팀의 경우 9월 북미 전지훈련을 가질 예정인데 지도자가 결정되지 않을 경우 현지에서 열리는 대회에 출전하지 못할 가능성도 있다.뿐만 아니라 경기력향상위는 B씨가 공모한 믹스더블 대표팀 감독 선임 건도 소속팀 훈련 과정에서 부적절한 행위가 있었다는 의혹이 불거지면서 부결됐다. 연맹은 최대한 빨리 대표팀 지도자를 선임한다는 입장이지만 동계올림픽 개막이 얼마 남지 않은 상황이라 감독 선임 지연은 악재인 셈이다.연맹은 지난달 31일에는 남녀 대표팀을 아우르는 총감독 체제를 도입하기로 하고 C씨를 채용하려 했으나 대한체육회가 최종 승인하지 않으면서 이를 철회하기도 했다.