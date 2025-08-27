‘내란 방조’ 한덕수, 구속심사 출석… ‘묵묵부답’

이미지 확대 12·3 비상계엄 과정에서 윤석열 전 대통령의 내란 행위를 방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 오후 서초구 서울중앙지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.8.27 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 12·3 비상계엄 과정에서 윤석열 전 대통령의 내란 행위를 방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 오후 서초구 서울중앙지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.8.27 뉴스1

12·3 비상계엄 과정에서 윤석열 전 대통령의 내란 행위를 방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 오후 구속심사를 위해 법원에 출석했다.한 전 총리는 이날 오후 1시 18분쯤 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 출석을 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 모습을 드러냈다.한 전 총리는 ‘계엄 정당화를 위해 국무위원들을 불렀나’, ‘계엄 당일 추경호 국민의힘 의원과 왜 통화했나’ 등 취재진의 질문에 아무런 대답도 하지 않은 채 319호 법정으로 향했다.정재욱 서울중앙지법 영장 전담 부장판사는 오후 1시 30분부터 내란 우두머리 방조, 위증 등 혐의를 받는 한 전 총리의 영장실질심사를 진행한다.12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀(내란특검) 측에서는 김형수 특검보 등 검사 8명이 심문에 참여한다.특검팀은 지난 25일 재판부에 362쪽 분량의 의견서를 제출한 데 이어 이날 총 160쪽 분량의 프레젠테이션을 준비했다. 위증 등 혐의 입증을 위한 폐쇄회로(CC)TV 영상 자료 등도 제시할 예정이다.앞서 특검팀은 지난 24일 한 전 총리에 대해 구속영장을 청구했다. ▲내란 우두머리 방조 ▲위증 ▲허위 공문서 작성 ▲허위 작성 공문서 행사 ▲공용서류 손상 ▲대통령기록물 관리법 위반 등 6가지 혐의를 적용했으며 범죄의 중대성, 증거 인멸·도주 우려, 재범 위험성 등을 영장 청구 사유로 제시했다.한 전 총리의 구속 여부는 이르면 이날 밤 결정될 것으로 전망된다.