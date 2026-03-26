與 정청래 “대구 선거 이길 필승 카드”…김부겸 “30일 입장 밝힐 것”

“삼고초려 더 이상 미룰 수 없어 공개 요청”

김부겸 “공직이 가진 무게와 두려움 고민”

조승래 “공관위, 대구시장 후보 추가 공모”

이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 한 식당에서 회동한 뒤 기자들과 만나 회동 내용에 관해 설명하고 있다. 2026.3.26 국회 사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 한 식당에서 회동한 뒤 기자들과 만나 회동 내용에 관해 설명하고 있다. 2026.3.26 국회 사진기자단

이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 한 식당에서 회동 전 손을 맞잡고 있다. 2026.3.26 국회 사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 한 식당에서 회동 전 손을 맞잡고 있다. 2026.3.26 국회 사진기자단

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정청래 더불어민주당 대표가 26일 김부겸 전 국무총리를 직접 만나 6·3 지방선거 대구시장 출마를 거듭 요청했다. 김 전 총리가 오는 30일 출마 여부에 대한 최종 입장을 밝히기로 하면서 대구 선거 전체 판도에도 영향을 끼칠지 주목된다.정 대표는 이날 서울 중구 한 식당에서 김 전 총리와 공개 회동을 갖고 “제가 아무리 생각해봐도 대구 선거를 이길 필승 카드는 김 전 총리밖에 안 계신다”면서 “제가 그래서 계속 삼고초려를 했고 이제 더 이상 시간상 미룰 수 없어서 공개적으로 요청을 드렸다”고 밝혔다.앞서 정 대표는 지난 23일 경남 김해 봉하마을 현장 최고위원회의에서도 “김 전 총리께서 민주당 대구시장 후보로 뛰어달라”며 김 전 총리의 결단을 공개 촉구한 바 있다.이미 정계 은퇴를 했던 김 전 총리 측에서는 대구시장 선거에 다시 나설 수 있는 명분과 함께 대구 지역 발전 방안을 당 지도부에 요청했던 것으로 전해졌다.정 대표는 “대구는 이재명 정부에서 이미 천명했듯이 대구를 ‘로봇 수도’의 중심지로 키우겠다”면서 “대구 수성알파시티를 중심으로 AX(인공지능 전환) 혁신 대전환의 중심 도시로 만들겠다”고 강조했다.그러면서 “현안 중의 현안인 군 공항 문제, 그것도 민군 통합공항이 대구시민들의 한결같은 열망이라고 알고 있다”면서 “합법적으로 가능한 모든 수단을 동원해서라도 대구시민들의 열망을 받들고 대구 지역 경제 발전에 이바지하겠다”고 언급했다.김 전 총리는 “정 대표께서 도망 못 가게 퇴로를 다 차단하고 말씀하신다”면서 “제가 이 제안을 받은 건 제법 됐지만, 당에서 직접적으로 사람을 보내고 연락을 취하고 한 것도 벌써 한두 달이 넘은 거 같다”고 말했다.그러면서 “그렇다면 정말 대구에 갔을 때 시민들께 우리 함께 해보자는 제안을 뭘 가지고 얘기할까 하는 고민을 하고 있었다”면서 “이렇게 많이 고민했던 가장 큰 이유 중 하나는 제가 정치를 정리한 마당에 다시 그런 열정이 나올까 그런 게 있었고 또 하나는 공직이 가진 무게와 두려움”이라고 설명했다.김 전 총리는 회동 후 기자들과 만나 “모두발언부터 정 대표가 도망 못 가게 꽁꽁 싸매는 바람에 제가 곤혹스러워졌다”면서 “오는 30일쯤 입장을 분명히 밝히겠다고 약속드렸다”고 했다.조승래 민주당 사무총장은 “내일 공관위 회의가 있는데 대구시장 후보를 추가 공모할 것”이라며 “그(출마) 결단을 하시면 추가 공모에 응하실 것”이라고 언급했다.