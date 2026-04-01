26명 탄 통근버스, 가드레일 뚫고 10m 아래 추락… 전원 병원 이송

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1일 오전 7시 40분쯤 충북 음성군 원남면의 한 도로에서 45인승 통근버스가 승용차와 부딪힌 후 논으로 추락, 탑승객 26명이 다치는 사고가 발생했다. 충북소방본부 제공
출근길 회사로 향하던 통근버스가 승용차와 부딪혀 논으로 추락하는 사고가 발생해 버스 탑승객 26명이 다쳤다.
1일 경찰 등에 따르면 이날 오전 7시 40분쯤 충북 음성군 원남면의 한 도로에서 45인승 통근버스가 승용차와 부딪혔다.
사고 충격으로 버스는 맞은편 가드레일을 뚫고 10m 아래 논으로 굴러떨어졌다. 버스는 차체가 많이 훼손됐지만, 다행히 전복되지 않고 정자세로 멈춰 섰다.
승용차 운전자 B(20대)씨와 버스 탑승객 등 26명 전원이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 부상자 모두 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 도로 갓길에 주차돼 있던 승용차가 1차로를 달리던 버스 앞으로 갑자기 끼어들면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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