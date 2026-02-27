4·3유족회 “박진경 대령 유공자 원점 재검토 아닌 ‘즉각 취소’가 답”

제주4·3희생자유족회 성명 내고

“뒤늦었지만 불가피한 조치” 천명

국가가 기억해야 할 역사 기준 물어

오영훈 제주지사, 이상봉 도의회의장, 제주4·3평화재단, 제주4·3희생자유족회 관계자들이 지난해 12월 15일 오후 박진경 대령 추도비 옆에 제주4·3의 진실을 담은 '4·3 역사 왜곡 대응 안내판'을 세운 뒤 포즈를 취하고 있다. 제주도 제공

고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록을 둘러싼 논란이 단순한 행정 절차 문제를 넘어, 국가가 기억해야 할 역사와 가치의 기준을 묻는 문제로 번지고 있다.제주4·3희생자유족회는 성명을 내고 국가보훈부가 박 대령의 국가유공자 등록을 원점에서 재검토하겠다고 밝힌 데 대해 “뒤늦었지만 마땅히 이뤄졌어야 할 불가피한 조치”라고 평가하면서도 “이번 사안은 단순한 행정 절차의 문제가 아니라 자격의 본질에 관한 문제”라고 28일 밝혔다. 핵심은 절차가 아니라 ‘자격’이라는 주장이다.유족회측은 박 대령이 1948년 제주 4·3 사건 당시 군 토벌 작전의 핵심 지휘 책임자였다고 지적했다. 정부 공식 보고서인 ‘제주4·3사건 진상조사보고서’에 당시 작전이 무장대 진압을 명분으로 다수의 민간인 희생을 초래한 것으로 기록돼 있다는 점도 거론했다.이들은 “이 같은 인물을 ‘무공’이라는 이름으로 국가유공자로 예우하는 것은 학살 책임을 공적으로 미화하는 행위”라며 “70여년간 아픔을 안고 살아온 희생자와 유족에 대한 또 다른 국가 폭력이자 모독”이라고 주장했다.국가보훈부가 재검토 사유를 절차적 하자로 국한한 점에 대해 유족회는 “대한민국 공동체의 가치를 수호하고 인권을 존중해야 할 국가유공자 제도에 반인권적 민간인 학살 책임자가 포함될 수 없다”며 “재검토를 넘어 등록 취소로 귀결돼야 한다”고 강조했다.아울러 정부와 국회를 향해 4·3의 진실을 왜곡하는 행위에 대한 처벌 규정 마련과, 국가가 공식 발간한 보고서와 배치되는 인물에 대한 서훈을 원천 배제할 수 있도록 관련 법 개정을 촉구했다. 국가유공자 제도가 더 이상 역사적 상처를 덧내는 수단이 돼서는 안 된다는 것이다.특히 이재명 대통령이 박 대령에 대한 국가유공자 취소 검토를 지시한 데 대해 “역사 인식에 대한 최소한의 응답”이라고 평가하며, 관련 법안의 신속한 처리도 요구했다.유족회는 ▲박진경 대령 국가유공자 등록 즉각 취소 ▲4·3 국가 공식 인식에 반하는 인물 예우 기준 전면 재정비 ▲국가유공자 제도의 법적·제도적 장치 개선 등을 촉구하며 “취소 결정이 내려질 때까지 끝까지 지켜보겠다”고 밝혔다.